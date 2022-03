Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Hevosista ja rahanpesusta

★ ★ ★ ★ ★

Transport. Ohjaus Auli Mantila, 2022 Yle Areena pe 25.3./TV1 su 27.3. klo 21.05

Kahdeksanosainen Transport kasvaa vahvaksi kokonaisuudeksi. Auli Mantilan ohjaama ja käsikirjoittama sarja kuljettaa kolmea juonilinjaa, joiden salaliittomainen yhteys selviää vankkumattomien naisten tutkimuksissa. Emmi Parviainen on Suomen Tintti, tutkiva journalisti, joka reissaa Eurooppaa ristiin rastiin hämäräperäisen hevoskuljetuksen perässä. Maria Heiskanen vakuutustutkijana haistaa palaneen käryä eläinsuojelutarkastajan katoamisessa. Varsinkin kun kaikki haluavat painaa asian villaisella. Heiskasen roolin turhautuneet huokaukset tulevat vuosien kokemuksen painolla. Puun ja kuoren väliin pantuna, urautuneena pankinjohtajana Pirkko Hämäläinen huomaa kaidalta polulta poikkeamisen houkutuksen. Naiset pitävät Transportin liikkeessä hyvässä ja pahassa. Vielä on mainittava Kaija Pakarisen traaginen äitihahmo ja kadonneen lapset. Ulla Raitio arvoituksellisen riivattuna siskona jättää väkevimmän muistijäljen. Raitio näyttelee nuorta naista kuin avohaavaa. Epätäydellisten ihmisten keskellä Arttu Kapulainen veljenä on sarjan henkireikä, joka haluaa kaikille vain hyvää. Kansainvälisen rahanpesun ohella aiheena ovat eläimet sijaiskärsijöinä. Hevoset ovat kuvissa tärkeitä ja niiden käsittely huokuu kantapään kautta tullutta aitoutta. Tekijäkaartissa ainakin Auli Mantila, Anna ”Hevoshullu” Airola ja Ville Virtanen ovat tunnetusti hevosihmisiä. Henkilöissä vilisee luonnenäyttelijätähtiä: Pertti Sveholm, Jukka Puotila, Pekka Strang. Antti Virmavirta on jäätävä charmikkaana konnana. Vivahteikas, täyteläinen kuvaus on J-P Passin.

Miinus tulee pohjoismaisille sarjoille tyypillisestä alkutekstijaksosta ja yleisluontoisesta musiikista. Kuin tekijät eivät urakan jälkeen olisi jaksaneet käydä kaupassa, vaan katsoneet, mitä kaapin perältä löytyy.

Kirjoittaja on lukenut Transportin käsikirjoituksen sarjan tekovaiheessa ja pyynnöstä kommentoinut sen pankki- ja vakuutuskuvioita.