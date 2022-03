Lukijan mielipide: Loistoristeilijöitä vieraillut Kokkolassa – MS Lindblad Explorer vieraili 9.7.1975

Toisin kuin Keskipohjanmaa-lehdessä 15.3.2022 uutisoitiin, Kokkolassa on vieraillut loistoristeilijöitä aikaisemminkin. Mm. kuuluisa MS Lindblad Explorer, jossa oli 90 kansainvälistä matkailijaa lähinnä USA:sta ja Etelä-Amerikasta ja noin 60 hengen miehistö vieraili Kokkolassa 9.7.1975 klo 8.00-24.00. Helsinkiläisen huolintaliikkeen toimeksiannosta matkailutoimistomme tilasi Kokkolan Liikenteen nonstop bussiliikenteen aluksen ja Kokkolan kauppatorin välille. Järjestimme opastetut kiertoajelut. Niiden jälkeen meille tarjottiin lounas laivan ravintolassa. Matkustajat, ravintolan henkilökunta ja tarjottu ateria olivat meille paikallisille täyttä eksotiikkaa. Illan aikana vierailla oli mahdollisuus saunoa KPV:n Honkapirtillä. MS Lindblad Explorer liikkui ympäri maailman meriä. Sitten 23.11.2007 alus, tuolloin nimeltään MS Explorer, törmäsi jäävuoreen Etelämantereen vesillä lähellä St. Georgen saarta ja upposi. Matkustajat ja miehistö pelastettiin norjalaiseen risteilyalukseen.

MS Polaris, jossa oli noin 70 matkailijaa vieraili 13.6.1995 klo 10.00-17.00 Tankarin majakkasaarella, jonne matkailijat saapuivat laivalta maihinnousuveneillä. Jaoimme vieraat kolmeen ryhmään: 1 ryhmä aloitti lohikeittoaterialla Tankarin kahvilassa, 2. ryhmä lähti opastetulle saarikierrokselle ja 3. ryhmä sai aloittaa saunomisella Tankarin savusaunassa. Ryhmiä kierrätettiin tunnin välein. Sitten klo 14.00 kaikki kokoontuivat Tankarin kirkolle, jossa oli oopperalaulaja Hannu Ilmolahden ja kitarataiteilija Hannu Annalan konsertti, jossa musiikin siivin matkattiin maailman ympäri. Vieraat olivat haltioissaan. Aurinkoinen ja lämmin sää täydensi vierailun, josta aluksen risteilyisäntä lähetti kiitokset ”It was a smashing success” ja että Tankar oli koko risteilyn kohokohta.

MS Polaris vieraili Tankarissa myös 7.7.1996 klo 10.00-17.00. Järjestelyt hoidimme rutiinilla edelliskesän tapaan. Uutuutena oli Keski-Pohjanmaan Kotiteollisuusyhdistyksen popup-myymälä Tankarin vierasmajalla. Arvokkaat käsityöt kävivät hyvin kaupaksi maksukykyisille asiakkaille.

MS Silver Wind vieraili Kokkolassa 5.7.2008 klo 8.00-23.00. Aluksella oli 300 matkailijaa. Järjestimme kiertoajelut. Toimme vieraat Kokkolan kauppatorille, joka tuona kesälauantaina kuhisi elämää. Jaoimme suomalaisten kansanlaulujen nuotteja sanoineen ja niin turistit pääsivät osallistumaan yhteislauluun Toriköörin kanssa. Edesmennyt kaupunkineuvos Esko Lankila viihdytti laulullaan ja taisipa pyörähtää jonkun valssin amerikkalaisen turistidaamin kanssa. Matkustajien joukossa oli The Financial Times lehden matkailutoimittaja Julian Allason, jolle sain esitellä Neristania ja Englantilaista maihinnousuvenettä erikseen. Kokkola pääsi esille The Financial Times lehden matkailuliitteessä ”How to spent it” ja mm. The Spectator-viikkolehdessä.

Joitakin vuosia sitten Kokkolassa piipahti myös joku MS Silver Windin kokoluokkaa oleva risteilyalus, joka myrskytuulen vuoksi ei ollut voinut mennä Vaasan satamaan, joka oli sen risteilyohjelmassa. Emme tiedä, miten maailmantilanne kehittyy, mutta oletan, että risteilyliikenne Pohjanlahdella tulee kasvamaan.

Arto Jokela

Kokkolan matkailuasiamies 1974–2015