Pääkirjoitus: Elinikä on monen asian summa, joista osaan voi itsekin vaikuttaa

Tilastot sen kertovat, että Länsi-Suomessa ja Ahvenanmaalla eletään pidempään kuin Lapissa ja Itä-Suomessa. Mielenkiintoista onkin arvioida syitä ja seurauksia elinajanodotteelle.

Aluetutkija Mika Aro julkaisi viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kuvan, joka näyttää konkreettisesti elinajanodotteesta. Kyseessä on tilastollinen suure, joka kuvaa tietyn väestön keskimääräistä kuolinikää. Kysymyksessä on keskiarvo, joten se ei tarkoita yleisintä kuolinaikaa.

Hyvin monenlaiset asiat vaikuttavat elinajanodotteeseen. Erot ovat hyvin suuria myös eri puolilla maailmaa, kun lapsikuolleisuus köyhyys, elintaso, sosioekonomiset tekijät, geeniperimä vaikuttavat. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa elinajanodote on korkea kuten Euroopassa muutenkin.

Aluetutkija kertoo sunnuntain Keskipohjanmaassa, että taustalla vaikuttaa yleisesti parantunut perusterveys; elintapojen kohentuminen ja lääketieteen kehitys. Aron mukaan pitkä ja positiivinen elinajanodote on myös yksi merkki hyvinvointimallin toimivuudesta.

Sitä voi spekuloida, mistä johtuu Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan korkea luku. Vanhastaan tiedetään, että ruotsinkielisellä rannikolla monet mittarit osoittavat myönteisiä asioita ihmisten elämässä. Timo Aroa Pohjanmaan elinajanodote ei yllätä. "Sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys nostavat elämänlaatua ja luovat turvallisuuden tunnetta suomenruotsalaisilla alueilla", arvioidaan sunnuntain lehdessä.

Pohjois-Pohjanmaalla sairastavuus on suurempaa ja siitä syntyy eroa Pohjanmaahan ja Keski-Pohjanmaahan. Toisaalta muuttoliike vaikuttaa yhtenä tekijänä siihen, että odotettu elinaika jää lyhyemmäksi Itä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Alueelta pois muuttavat ihmiset ovat usein koulutettuja, nuoria aikuisia.

Elinaikaan tai eliniänodotteeseen ei määräänsä enempää voi vaikuttaa. Esimerkiksi geeniperimä on se, mikä on. Ravitsemus on jo valintakysymys ainakin, jos asuu vauraassa Pohjoismaassa.

Yhteisöllisyys ainakin on asia, johon voimme yrittää vaikuttaa. Elämäntapa, jossa on turvaverkkoja ja ihmisiä pitämässä huolta, tuo ainakin turvaa.

