Venäjän hyökkäys Ukrainaan terävöitti suomalaisen median Nato-kantoja – Tällä viikolla jäsenyyden hakemista ovat tukeneet ainakin Karjalainen, Keskisuomalainen ja Helsingin Sanomat

Helsingin Sanomat katsoo aiemman linjansa mukaisesti, että Suomen tulisi liittyä Natoon. Virallisesti vuodesta 2004 Nato-jäsenyyttä kannattanut lehti toisti perjantaina näkemyksensä pääkirjoituksessa otsikolla "Suomen paikka on Natossa".

HS ei ole kannallaan yksin: Venäjän hyökkäys ja Nato-jäsenyyden kannatuksen nopea nousu mielipidemittauksissa näkyvät selvästi median kannanotoissa.

Keskisuomalainen linjasi pääkirjoituksessaan keskiviikkona, että "Valtiojohdon on syytä kiiruhtaa Natoon". Karjalaisen vastaavan päätoimittajan Pasi Koivumaan maanantain kolumni on otsikoitu "Suomen Nato-jäsenyys ei lietsoisi sotaa vaan päinvastoin olisi rauhan ja turvallisuutemme tae". Koivumaan näkemys on, että Suomen on syytä hakea Nato-jäsenyyttä, sillä ikkuna hakemiselle voi pian sulkeutua.

Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen kertoo STT:lle, että Iltalehti on suhtautunut myönteisesti Suomen Nato-jäsenyyteen viime vuodet. Venäjän hyökkäys teki kysymyksestä entistä konkreettisemman.

– Emme ennen Venäjän hyökkäystä ottaneet selvästi kantaa siihen, milloin ja millä tavalla jäsenhakemus pitää tehdä, Kauppinen toteaa tekstiviestissään.

Hufvudstadsbladetin vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi kirjoitti pääkirjoituksessa 11. helmikuuta eli ennen Venäjän hyökkäystä, että lehti suhtautuu periaatteessa myönteisesti Nato-jäsenyyteen mutta ei nykytilanteessa liputa nopean hakemuksen puolesta. Maaliskuun alussa ilmestyneessä pääkirjoituksessa Yläjärvi totesi, että Suomen suhde Venäjään on suurelta osin tuhoutunut. Sekä nopeaan liittoutumiseen että liittokunnan ulkopuolella pysymiseen liittyy kuitenkin riskejä.

Nyt hän toteaa STT:lle, että sodan syttymisen myötä tilanne on muuttunut.

– Asiasta pitäisi nyt käydä perustavanlaatuinen pohdinta. Ehkä tästä pitäisi kirjoittaa vielä kolmas pääkirjoitus, hän sanoo.

Kalevan kanta on muuttunut Nato-myönteisempään suuntaan Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Päätoimittaja Sanna Keskinen kertoo STT:lle sähköpostilla, että Kaleva suhtautuu sotilasliiton jäsenyyteen myönteisesti ja näkee sen jatkumona sille, että Suomi on osa länttä.

– Kantamme on, että nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa ja todennäköisesti myös pitkällä aikavälillä jäsenyys olisi Suomelle parempi vaihtoehto kuin Naton ulkopuolelle jättäytyminen, hän kirjoittaa.

Keskinen ei kannata kansanäänestyksen järjestämistä, kuten ei myöskään Turun Sanomien päätoimittaja Jussi Orell. Orell sanoo STT:lle sähköpostitse, että lehden linjana on ollut Nato-jäsenyyden pitäminen mahdollisena. Hänestä on tärkeää, että valtion johto uudessa tilanteessa selvittää mahdollisen jäsenyyden vaikutukset ripeästi ja huolellisesti.

Olennaisinta Orellin mielestä on, että Suomi tekee päätöksensä itse. Hän kuitenkin pitää loogisena, että mahdollisessa Nato-jäsenyyden hakemisessa edettäisiin samaa tahtia Ruotsin kanssa.

Suomalaisen median Nato-kantoja selvitti aiemmin tänä vuonna Journalisti, joka kysyi tammikuussa Nato-kantaa 19 päätoimittajalta. Nato-jäsenyyttä ei tuolloin vastustanut kukaan, mutta sen kannalla olivat Helsingin Sanomien lisäksi Ilkka-Pohjalainen, Hufvudstadsbladet ja Lapin Kansa.

STT:n suurin omistaja on Sanoma, joka julkaisee myös Helsingin Sanomia.