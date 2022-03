Kiova

Ukraina pyytää Kiinaa tuomitsemaan Ukrainaan hyökänneen Venäjän "barbaarisuuden". Ukrainan mukaan Kiinan tulee liittyä Venäjän tuomitsemisessa länsimaihin.

Kiina on kieltäytynyt tuomitsemasta Venäjän hyökkäystä Ukrainaan ja pysynyt poissa kansainvälisistä mielenilmauksista sotaa vastaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin avustaja Mihailo Podolyak kirjoitti tviitissään, että Kiina voi olla globaalin turvallisuusjärjestelmän tärkeä elementti, jos se tekee oikean päätöksen tukea sivistysmaiden liittoumaa ja tuomita Venäjän barbaarisuus.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi Kiinan johtajalle Xi Jinpingille perjantaina puhelussa, että Venäjän tukeminen Ukrainan sodassa tulisi Kiinalle kalliiksi.

Venäjä ampui lisää huippunopeita ohjuksia

Venäjä on kertonut ampuneensa lisää hypersoonisia ohjuksia Ukrainassa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tänään, että Venäjä tuhosi Kinzhal-ohjuksilla polttoaineiden varastopaikan Ukrainan eteläosassa.

Ministeriön mukaan hypersooniset ohjukset ammuttiin Mykolajivin alueella sijaitsevaan Kostjantynivkan kaupunkiin. Varastoalueella on ollut Venäjän mukaan polttoainetta ja voiteluaineita.

Aiemmin viikonloppuna Venäjä ilmoitti ampuneensa ensi kertaa hypersoonisia ohjuksia. Tuolla kertaa kohteena oli maanalainen asevarasto Ukrainan länsiosassa.

Hypersooninen ohjus voi lentää yli viisinkertaisella äänennopeudella, mikä tekee niistä vaikeampia seurata ja torjua kuin perinteiset ohjukset.

Venäläisjoukot estivät evakuointisaattueen kulun

Ukrainan pääkaupunki Kiovan alueelta on evakuoitu pienemmistä kaupungeista reilut 1 800 ihmistä. Presidentinkanslian edustajan mukaan evakuoituja on viety pääkaupunkiin.

Kaikkialla evakuoinnit eivät kuitenkaan ole ukrainalaisten mukaan onnistuneet.

– Miehittäjien tykistötulen vuoksi emme onnistuneet saamaan ihmisiä pois Kiovan alueella sijaitsevasta Borodjankasta, Zelenskyi kertoi videoviestissään.

Ukrainalainen uutissivusto Kyiv Independent puolestaan kertoi Twitterissä, että venäläisjoukot olisivat pysäyttäneet Mariupolista siviilejä hakemaan lähteneiden linja-autojen kulun.

Berdjanskin kaupungin paikallisviranomaisten mukaan bussisaattue oli ollut matkalla Zaporizhzhjasta Berdjanskiin ottamaan kyytiin Mariupolista pakenevia. Venäläisjoukkojen kerrotaan pysäyttäneen tuon saattueen noin kolmen kilometrin päähän Berdjanskista, eikä linja-autojen ole annettu ajaa kaupunkiin.

"Miehittäjän teot tuttuja vanhemmille sukupolville"

Mariupolista on paikallisviranomaisten mukaan lähetetty useita tuhansia asukkaita Venäjälle, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja CNN.

BBC:n mukaan kaupungin pormestari Vadym Boitshenko kertoi viestipalvelu Telegramissa, että jotkut oli lähetetty eteenpäin syrjäisiin venäläisiin kaupunkeihin. Muiden kohtalosta ei hänen mukaansa ole tietoa. BBC sanoo, ettei se ole kyennyt vahvistamaan pormestarin väitettä.

– Se, mitä miehittäjät ovat tekemässä tänään, on tuttua vanhemmille sukupolville. He näkivät toisen maailmansodan kauhistuttavat tapahtumat, kun natsit vangitsivat väkisin ihmisiä, Boitshenko sanoi.

– On vaikea ajatella, että 21. vuosisadalla ihmisiä karkotetaan väkisin toiseen maahan, hän jatkoi.

Mariupolin kaupunginvaltuuston mukaan Venäjän kiinni ottamia mariupolilaisia olisi ennen venäläiskaupunkeihin lähettämistä viety leireille, joissa venäläisjoukkojen kerrotaan tarkistaneen heidän puhelimensa ja asiakirjansa.

Myös yhdysvaltalaislehti New York Times kertoo ihmisiä viedyn vasten tahtoaan Venäjälle.

Lehdelle puhunut Mariupolin pormestarin avustaja Pjotr Andrjustshenko kertoi, että noin 4 000–4 500 mariupolilaista olisi pakotettu ylittämään Venäjän raja ja menemään maan lounaisosassa sijaitsevaan Taganrogin kaupunkiin. Hänen mukaansa heidät on viety ilman passejaan.

New York Timesin ei ole onnistunut varmentaa virkamiehen väitettä, mutta lehti alleviivaa kaupungista tuoreeltaan paenneiden kertomusten tukevan sitä.

Kuolleiden määrää on mahdoton laskea

New York Timesin mukaan Mariupolin piirityksen aikana kaupungissa olisi paikallisviranomaisten mukaan saanut surmansa yli 2 500 ihmistä, mutta he uskovat todellisen uhrimäärän olevan paljon korkeampi.

CNN:n mukaan Ukrainan asevoimien edustaja on kertonut, että piiritetty kaupunki on lähes taukoamattoman pommituksen kohteena ja kaduilla on ruumiita.

New York Timesin haastattelema Andrjustshenko kommentoi pommituksen olevan niin periksiantamatonta, ettei kuolleiden määrää ole mahdollista laskea.

– Nyt venäläiset kävelevät kellarien läpi ja jos siellä on jäljellä ihmisiä, he vievät nämä väkisin Taganrogiin, Mariupolin keskiviikkona jättänyt 50-vuotias lääkäri Eduard Zarubin puolestaan kertoi New York Timesin mukaan.

Andrjustshenko uskoo, että monet pommeilta suojaa Mariupolin keskustassa sijaitsevasta urheilukeskuksesta hakeneista on viety Venäjälle. Rakennukseen kerrotaan suojautuneen tuhansia ihmisiä.

Hän painotti Mariupolista vasten tahtoaan vietyjen olevan heidät rajan ylitse vieneiden armoilla, koska heillä ei ole majapaikkaa eikä muitakaan resursseja, joihin tukeutua.

