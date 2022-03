Pääkirjoitus: Suomenkin on varauduttava pakolaisiin ja siihen, että lapset pääsevät kouluun

Ukrainan sodan jaloista on paennut useita miljoonia ihmisiä. Suurin osa heistä on jäänyt Ukrainan lähimaihin kuten Puolaan. Myös Suomeen on matkustettu muun muassa siksi, että joillakin ukrainalaisilla on täällä tuttuja ja sukulaisia. Osa on itsekin työskennellyt Suomessa esimerkiksi maa- ja metsätalouden kausitehtävissä.

EU-alueella ukrainalaiset voivat liikkua vapaasti. Osa hakee turvapaikan sijaan esimerkiksi työperusteisia tai perhesiteisiin perustuvia lupia. Myös turvapaikkoja haetaan. Tämä moninaisuus tekee Suomessa nyt olevien ukrainalaisten määrän arvioimisen vaikeaksi. Osa on hakeutunut ystävien ja sukulaisten huomaan eikä ole välttämättä missään prosessissa.

Ukrainasta paenneiden auttamiseksi EU:ssa otettiin käyttöön tilapäisen suojelun direktiivi maaliskuun alussa. Suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeassa ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Tilapäistä suojelua saavilla on oikeus asua vastaanottokeskuksessa ja oikeus vastaanottokeskuksen järjestämiin palveluihin. He saavat esimerkiksi terveydenhuollon palveluita ja välttämättömiä sosiaalihuollon palveluita. Lapset pääsevät kouluun ja aikuisilla on oikeus tehdä töitä.

Suomessa vastaanottokeskusten kokonaiskapasiteetti on noin 5 500, mikä ei nykytilanteessa ole riittävä määrä. Maahanmuuttovirasto valmistelee uusien vastaanottokeskusten perustamista, koska Ukrainasta paenneiden majoitustarve on Suomessa kasvanut, kertoo virasto tiedotteessaan.

Nyt Maahanmuuttovirasto voi perustaa myös yksityismajoituksen palvelupisteitä. On nimittäin välttämätöntä, että itse majoituksena järjestävät ukrainalaiset saavat vastaanottopalvelut ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vastaanottorahan käyttöönsä. Suomeen tulevat ukrainalaiset tarvitsevat tietoa myös aikuisten pakolaisten suomen kielen opetuksesta ja lasten kouluasioista.

Ensimmäiset Ukrainasta pakolaisina tulleet lapset ovat aloittaneet koulunkäynnin Suomessa. Kunnissa on kuitenkin hyvin erilaiset valmiudet ukrainalaisten lasten opetukseen.

Lähtökohtana on tarjota lapsille mahdollisuus niin sanottuun valmistavaan opetukseen. Joissakin kunnissa sellaista ei ole ja koulut ovat uudenlaisessa tilanteessa.

Suomen perustuslaki takaa jokaiselle lapselle oikeuden maksuttomaan perusopetukseen. Tämä koskee myös Ukrainan sodan keskeltä tulevia lapsia. Koulu on tärkeä keino saada lasten arki sujumaan uudessa maassa.

