Presidentti Niinistö tapaa kollegansa Macronin Ranskassa, Biden pitää puhelinkonferenssin ja lähtee myöhemmin Eurooppaan

Diplomaattiset ponnistelut Ukrainan sotaan liittyen jatkuvat maanantaina vilkkaina. Valkoisen talon mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden keskustelee puhelimitse Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin, Italian pääministerin Mario Draghin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa.

Bidenin on niin ikään määrä perjantaina lähteä Puolaan, missä hän keskustelee muun muassa puolalaiskollegansa Andrzej Dudan kanssa. Venäjän hyökkäyksen lisäksi keskusteluissa on esillä humanitaarinen kriisi, jonka Venäjän perusteeton hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut.

Jo aiemmin oli tiedossa, että Biden matkustaa tällä viikolla Brysseliin tavatakseen siellä Nato-kumppaneita, G7-maiden sekä Euroopan unionin johtajia.

Myös Macron jatkaa Ukraina-urakointia jo maanantaina, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö tekee työvierailun Ranskaan.

Presidenttien on tarkoitus keskustella muun muassa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Euroopan turvallisuustilanteesta, presidentin kanslia kertoi tiedotteessa sunnuntaina.

Niinistön ohjelmassa on kanslian mukaan myös muita kahdenvälisiä tapaamisia.

Presidentti Niinistö on tavannut Venäjän hyökkäyksen alkamisen jälkeen valtionjohtoa myös Yhdysvalloissa ja Britanniassa.