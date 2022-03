Kino Keskipohjanmaassa Ukrainaa ja myös Kokkolassa Bio Rexissä

Kino Keskipohjanmaassa on Ukraina-spesiaali. Esittelyssä on maan kuuluisin nykyelokuvantekijä Sergei Loznitsa. Keskipohjanmaa tapasi ohjaajan Reykjavikin filmijuhlilla 2018.

Kokkolan Kinojuhlat, Kokkolan Cinema ja Bio Rex järjestävät puolestaan tukinäytöksen Ukrainan hyväksi huhtikuun ensimmäisenä lauantaina. Tapahtumassa esitetään tuore ukrainalaisdraama Klondike (2022).

Viikonloppuna tuli tieto, että Sergei Loznitsa on erotettu Ukrainan elokuva-akatemiasta. Syynä Loznitsan tuki venäläisohjaajille. “Vastustan boikottia, joka kohdistuu venäläisiin kollegoihini, jotka kritisoivat Putinin hallinnon rikoksia”, kommentoi ohjaaja erottamistaan.

Sergei Loznitsa on ollut uutisissa viime päivinä enemmänkin. Hän erosi helmikuussa Euroopan elokuva-akatemiasta (EFA), koska se oli esittänyt vain haalean “huolestumisensa” Ukrainan miehityksestä. Vasta Loznitsan eron jälkeen EFA tuomitsi jyrkästi Venäjän hyökkäyssodan.

Klondike 2022.

Kokkolan Kinojuhlat, elokuvakerho ja -teatteri halusivat osallistua ukrainalaisten tukemiseen, ja siksi Kokkolassa vastattiin Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa ry:n kutsuun järjestää tukinäytös.

Järjestäjät kertovat, että tilaisuuden kaikki lipputulot lahjoitetaan lyhentämättömänä Unicefille ja Suomen Punaiselle ristille Ukrainan auttamiseksi. Lisäksi elokuvan esityksestä maksetaan esityskorvaus ukrainalaisille elokuvantekijöille.

Klondike on ukrainalaisen Maryna Er Gorbachin ohjaama sodanvastainen draama, joka sai ensi-iltansa helmikuussa Berlinalen elokuvajuhlilla. Donetskiin sijoittuvassa kertomuksessa seurataan raskaana olevan Irkan ja hänen miehensä Tolikin elämää kesällä 2014, kun taisteluja käydään läheisellä Venäjän-rajalla. Elokuva tutkii poliittista tilannetta hienovaraisesti henkilökohtaisen tarinan kautta.

Kino Keskipohjanmaan vlogissa keskitytään erityisesti Ukrainan nykytilannettakin valaisevaan Loznitsan dokumentaariseen fiktioon Donbass (2018). Seuraamme vlogissa videonäyttein ohjaajan Reykjavikissa järjestämää mestariluokkaa. Siinä hän esitteli menetelmiään ja läpivalaisi elokuvaansa.

Kuulemme myös, miksi Loznitsa jaksaa uskoa Ukrainan tulevaisuuteen. Sergei Loznitsa on syntynyt vuonna 1964 ja tehnyt jo kolmisenkymmentä elokuvaa. Viimeisimpiä on palkittu ja huomioitu Cannesissa, kuten juuri Donbass, A Gentle Creature (2017) ja In the Fog (2012).

Suomessa ukrainalaisohjaajan töitä on nähty vain festivaaleilla. Nyt Youtubeen on saatu englanninkielisin tekstein ikävänkin ajankohtainen, karnevalistinen sodan kritiikki Donbass.