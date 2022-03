"Työpaikkoja on ollut poikkeuksellisen runsaasti" – Työttömyys on laskussa ja työtä on tarjolla Pohjois-Pohjanmaalla



Työttömien määrä on vähentynyt tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja alkuvuonna työpaikkoja on ollut poikkeuksellisen runsaasti tarjolla. Arkistokuva Jouni Nikula

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kertoo tuoreessa tiedotteessaan, että työttömien määrä on vähentynyt tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla ja alkuvuonna työpaikkoja on ollut poikkeuksellisen runsaasti tarjolla. Helmikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli maakunnassa 19 300, mikä oli 4 500 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten.