Pääkirjoitus: Energia on iso kysymys Suomessakin – Fennovoiman ydinvoimalan kohtalosta ei enää edes kiistellä

Eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa tiistaina nousi luonnollisesti esiin ydinvoima ja Fennovoiman ydinvoimala Pyhäjoella. Myös muista energia-asioista keskusteltiin; energian hinnan nousu ja huoli riippuvaisuudesta venäläiseen energiaan. Energiansaannin turvaaminen on iso kysymys.

Ydinvoimalan toteutuminen on tämän vuoden puolella käynyt yhä epätodennäköisemmmäksi. Venäjän valtiollisen ydinenergiayhtiö Rosatomin aika Pyhäjoella on ohi. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toisti tiistaina hiukan eri sanoin jo aiemmin sanomansa: Luvan myöntäminen Fennovoiman ydinvoimalalle olisi "täysin mahdotonta". Lintilän lisäksi pääministeri Sanna Marin (sd.) on todennut, että Fennovoiman hanke ei ole etenemässä Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ukrainan sota ei ole kaikesta huolimatta pysäyttänyt hankkeen valmistelua. Vaikka ydinvoimalalle on olemassa eduskunnan periaatepäätös, lopullisesta rakentamisluvasta päättää hallitus. Lintilä ei kuitenkaan ole valmis viemään asiaa hallitukseen. Tällä hetkellä työt ydinvoimala-alueella jatkuvat eduskunnan periaatepäätöksen tarjoaman rakennusluvan kautta niin järjettömältä kuin töiden jatkuminen tuntuukin.

Fennovoiman ydinvoimalan hanketoimittaja on siis venäläinen Rosatom. Laitetoimittajan vaihtamista on vaadittu tälläkin palstalla. Asiaa kysyttiin myös eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa tiistaina. "Tässä tilanteessa, jossa meillä on isona omistajana sellainen omistaja, joka on rikkonut kaikkia säädöksiä, jotka liittyvät jollain tavalla ydinvoimaan ja ottanut väkivalloin vieraan vallan ydinvoimalan käyttöönsä, on täysin mahdotonta myöntää lupaa tällaiselle yhtiölle", totesi Lintilä kansanedustajille.

Venäjä jatkaa kauhistuttavaa sotaa Ukainassa eikä Venäjää voida pitää sellaisena luotettavana kumppanina, jonka valtionyhtiö rakentaisi ydinvoimalan Suomeen. Pykälien mukaan Fennovoiman teknologian vaihtamisesta päättävät Fennovoiman omistajat. Jos Fennovoimassa päätettäisiin teknologian vaihtamisesta, ydinvoimalasta täytyisi tehdä uusi periaatepäätös eduskunnassa. Tätä kaikkea tuskin tapahtuu.

