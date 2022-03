Kiova/Moskova

Ukrainan eteläosassa sijaitsevan Hersonin kaupungissa alkaa olla puutetta ruuasta ja lääkintätarvikkeista, sanoo Ukrainan ulkoministeriö lausunnossaan. Ministeriön mukaan erityisen vaikeassa asemassa ovat vastasyntyneet, joiden ravinnosta ja hygieniatarvikkeista on pulaa, sekä vakavasti sairaat potilaat.

Lausunnossa todetaan, että Hersonissa on myös satakunta ulkomaista opiskelijaa, jotka ovat pääosin Afrikan maista.

Ukrainan hallituksen ja kansainvälisten avustusjärjestöjen pyrkimyksistä huolimatta Venäjä on kieltäytynyt avaamasta humanitaarisia käytäviä siviilien evakuoimiseksi, ulkoministeriö sanoo.

Herson on ollut Venäjän joukkojen miehittämä tämän kuun alkupuolelta lähtien.

"Ukrainaa ei voi valloittaa kaupunki kaupungilta, katu kadulta, talo talolta"

Venäjän on aika lopettaa Ukrainassa "absurdi sotansa", jota ei voi voittaa, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres. Guterres sanoi, että Venäjän armeija on piirittänyt Mariupolin kaupunkia yli kaksi viikkoa. Sitä on jatkuvasti pommitettu, tulitettu ja sitä vastaan on hyökätty. Ja minkä vuoksi, hän kysyy.

– Vaikka Mariupol kukistuisi, Ukrainaa ei voi valloittaa kaupunki kaupungilta, katu kadulta ja talo talolta, pääsihteeri sanoo.

Taitelujen jatkuminen tuo Guterresin mukaan vain lisää kärsimystä, hävitystä ja kauhua.

YK: Ukrainassa kuollut ainakin 952 siviiliä

YK:n mukaan Ukrainassa on saanut Venäjän aloitettua hyökkäyksensä surmansa ainakin 925 siviiliä. Asiasta kerrotaan YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston julkaisemassa tuoreessa arviossa, jonka mukaan lisäksi liki 1 500 ihmistä olisi haavoittunut.

Tiedotteen mukaan todellisten uhrimäärien uskotaan kuitenkin olevan huomattavasti korkeammat.

Valtaosa Ukrainassa sodan keskellä kuolleista siviileistä on saanut surmansa muun muassa tykistötulessa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.

Arviossa painotetaan myös ukrainalaisviranomaisten kertoneen, että maanantaiaamuun mennessä Ukrainassa olisi kuollut ainakin 115 lasta, minkä lisäksi ainakin 148 lasta olisi haavoittunut.

Venäjä aloitti hyökkäyksensä runsas kolme viikkoa sitten. Hyökkäyssotansa aikana Venäjän on syytetty lukuisia kertoja kohdistaneen muun muassa pommituksiaan siviilikohteisiin.

Esimerkiksi maanantain vastaisena yönä Venäjä pommitti Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa ostoskeskusta. Ainakin kahdeksan ihmisen on kerrottu kuolleen Retroville-ostoskeskuksen pommituksessa.

Valtava räjähdys ravisteli koko kaupunkia hyökkäyksen aikaan. Kymmenkerroksinen ostoskeskus tuhoutui täysin iskussa. Venäjä on väittänyt, että ostoskeskusta olisi käytetty ohjusjärjestelmien säilyttämiseen.

Brittilehti Guardianin mukaan isku oli suurin, mikä pääkaupunkiin on kohdistunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Venäläislehti poisti lukuja kaatuneista ja syytti hakkerointia

Venäläislehti Komsomolskaja Pravdan uutisessa kerrottiin maanantaina, että Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukrainan operaation aikana olisi kuollut lähes 9 900 venäläissotilasta ja haavoittunut noin 16 000.

Lehti kertoi myös Ukrainan asevoimien arvioineen, että Venäjä olisi menettänyt Ukrainassa 96 lentokonetta, 118 helikopteria ja 14 700 sotilasta. Venäjän puolustusministeriö olisi lehden mukaan kiistänyt Ukrainan kertomat luvut.

Myöhemmin lehti kuitenkin poisti edellä mainitut luvut uutisestaan ja kirjoitti joutuneensa hakkeroinnin kohteeksi. Uutisen loppuun on lisätty huomautus, jonka mukaan uutisessa julkaistiin Ukrainan "erityisoperaation" tilanteesta virheellisiä tietoja, jotka on nyt poistettu.

Uutisen vanhempi versio, jossa luvut ovat mukana, oli edelleen luettavissa internetsivuja arkistoivan Wayback Machinen kautta.

Britannian puolustusministeriö: Venäjä ei ole saanut vallattua Mariupolia

Venäjän joukot eivät ole onnistuneet valtaamaan piiritettyä Mariupolin satamakaupunkia Ukrainan eteläosassa, kertoo Britannian puolustusministeriö päivittäisessä katsauksessaan.

Mariupolia on tulitettu viikkokausia tykistöllä, ja sinne on tehty ilmaiskuja. Kaupungissa on loukussa edelleen yli 300 000 ihmistä, joiden tilanne on epätoivoinen.

Myöskään muualla Ukrainassa Venäjän joukot eivät juuri ole edenneet, toteaa ministeriö. Sen sijaan useat ukrainalaiskaupungit ovat olleet raskaan tykistötulituksen ja ilmaiskujen kohteena.

Britannian puolustusministeriön mukaan vajaan kuukauden kestänyt Venäjän hyökkäys on ajanut Ukrainassa yli kymmenen miljoonaa ihmistä maan sisäisiksi pakolaisiksi.

Ukraina sanoo vallanneensa takaisin kaupungin Kiovan lähellä

Ukrainan armeija väittää saaneensa takaisin Makarivin kaupungin Kiovan länsipuolella. Venäläiset olivat aikaisemmin vallanneet kaupungin raskaan kranaattitulituksen jälkeen. Se vaati useita siviiliuhreja.

Tietoa kaupungin takaisinvaltauksesta ei ole varmistettu riippumattomista lähteistä.

Armeijan tiistaiaamun tilannekatsauksen mukaan Venäjä on lisännyt lentotoimintaa Ukrainan alueella. Armeija kertoo osuneensa yhdeksään erilaiseen ilma-alukseen vuorokauden aikana. Aluksista kuusi oli miehittämättömiä.

Ukrainan puolustusministeriö kertoi niin ikään tuhonneensa runsaasti venäläistä kalustoa ja aiheuttaneensa hyökkääjälle satojen sotilaiden tappiot. Näitäkään tietoja ei ole voitu vahvistaa.

Maan itäosassa, Donetskin ja Luhanskin alueilla Ukrainan armeija kertoo estäneensä venäläisten etenemisen.

BBC: Itäosan separatistit käyttäneet termobaarisia aseita

Ukrainan itäosia hallussaan pitävät Venäjän tukemat separatistit ovat käyttäneet termobaarisia aseita, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Twitterissä julkaistussa videossa, jonka aitouden BBC on vahvistanut, Donetskin separatistit käyttävät venäläistä TOS-1A Solntsepek -raketinheitintä. Solntsepek tarkoittaa palavaa aurinkoa. Rakettien kantama on kuutisen kilometriä.

Ukraina on jo aikaisemmin syyttänyt Venäjää termobaaristen aseiden käytöstä. Termobaariset aseet saavat aikaan erittäin voimakkaan räjähdys- ja paineaallon, joka höyrystää kaiken osumakohdalla olevan ilmaan.

Venäjän tiedetään käyttäneen termobaarisia aseita ainakin Afganistanissa ja Tshetsheniassa.

Isot osat Ukrainasta ovat vaarallisia maaperässä olevien räjähteiden vuoksi

Ukrainan asevoimien mukaan venäläisjoukot ovat jatkaneet pommituksiaan muun muassa maan pohjoisosassa sijaitsevassa Tshernihivissä sekä Koillis-Ukrainassa Harkovassa.

Ukrainan asevoimien Facebookissa julkaisemassa raportissa väitetään myös, että Venäjä levittäisi aggressiivisesti propagandaansa Valko-Venäjällä maan asevoimien sotilaiden keskuudessa. Venäjän syytetään pyrkivän painottamaan valkovenäläissotilaille "tarvetta hyökätä sotilaallisesti Ukrainan alueelle".

BBC:n mukaan ukrainalainen pioneerijärjestö luokittelee laajoja alueita Ukrainan maaperästä vaarallisiksi, koska niissä on räjähtämättömiä pommeja tai muita räjähteitä. Järjestö kertoo Facebook-sivullaan, että räjähteitä epäillään olevan nyt jopa yli 82 000 neliökilometrin alueella.

Ukrainan pinta-ala on reilut 600 000 neliökilometriä, eli järjestön mukaan reilut 13,5 prosenttia valtion maaperästä olisi räjähteiden vuoksi "vaarallista aluetta".

Järjestö ei kertonut kuitenkaan julkaisussaan, kuinka suuri osa maaperästä luokiteltiin samasta syystä vaaralliseksi ennen Venäjän hyökkäystä.