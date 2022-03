Jouni Nikulan kolumni: Venäläinen totuus voi hyvin Suomessakin, mutta valheilla on tapana kasvaa korkoa – Siksi VKK tulee kaatumaan omaan mahdottomuuteensa ennen eduskuntavaaleja

Vajaat kymmenen vuotta sitten saksalainen miljoonaperijätär Anna Delvey uiskenteli majesteettisesti New Yorkin seurapiireihin ja hurmasi ihmiset ympärillään. Annan tarinasta on tehty Netflix-sarja Inventing Anna, enkä ole ainoa, joka sen on katsonut.

Sarjan toteutus on hapuileva, mutta kokonaisuus jaksaa kiinnostaa päähenkilön uskomattoman tarinan takia. Todellisuudessa Anna Delvey oli Anna Sorokin, Venäjällä syntynyt rahaton rekkakuskin tytär.

Inventing Anna julkaistiin helmikuussa. Vähän sen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Venäläiset ja valehtelu tulivat maailmalle tutuiksi kuin tykin suusta.

Syvä osa sieluani värähtää venäläisen musiikin ja klassikkoelokuvien äärellä. Venäläisessä kulttuurissa ja olemisen ilmapiirissä on jotain hyvin kaunista, suurta ja aitoa.

Sitten on se ikävämpi puoli: valtiojohtoinen valehtelu.

Luen juuri Johanna Aulénin uutta kirjaa Tšernobylin koirat. Sen aavemaisimmassa kohtauksessa joukko ambulansseja ajaa Lenina Prospektia pitkin kohti Prypjatin sairaalaa. Hätävalot välkkyvät, mutta sireenit ovat hiljaa. Ihmisille ei haluttu kertoa totuutta.

Sininen hehku, joka piirtyi yötaivaalle ydinvoimalan yllä, näytti kauniilta. Mutta valheet kasvoivat korkoa.

Venäjän alkukantainen raivo länsimaita kohtaan on sitonut suomalaisia yhteen. Keskinäinen somekinastelu on vähentynyt. Erään teorian mukaan nettimaailman rauhoittumiseen on vaikuttanut sekin, että Kremlin viralliset propagandakanavat on blokattu esimerkiksi Youtubesta.

On Venäjän valtiokoneiston viestinviejiä toki Suomessakin. Yksi äänekkäimmistä on salaliittoteorioista maailmankatsomusta tehnyt Tokentube, joka jakaa puheenvuoroja Suomen ykkösputinisti Janus Putkoselle, Venäjän tukemalla separatistialueella Itä-Ukrainassa asuvalle MV-lehden päätoimittajalle.

Putkonen näytti valehtelun mallia helmikuussa väittämällä, että Venäjä ei hyökkää minnekään. Kun kuitenkin hyökättiin, hän raivosi kameralle, että "tarvittaessa Venäjä menee vaikka Pariisiin asti".

Yksi asia on varmaa. Valta kuuluu kansalle -puolueen Venäjä-myötäily ei mene suomalaisilta enää pitkään läpi. Nouseva marginaalipuolue tulee katoamaan marginaalista ennen eduskuntavaaleja.

Koronakriittisestä VKK:sta on salakavalasti tullut Kremlin totuus. Kurkatkaa vaikka puheenjohtaja Ano Turtiaisen tai toisen varapuheenjohtajan, veteliläisen Jarno Vähäkainun some-ulostuloja.

Hyökkäys Ukrainaan on pelkkää globalistien salajuonta. Syy on meidän. Sellainen on venäläinen totuus.

