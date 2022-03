Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Salailu ei paranna Kokkolan sataman ja kaupungin julkikuvaa – kannetaanko siitä oikeasti huolta tappamisen jatkuessa Ukrainassa?

Neljä viikkoa Suomessakin on jouduttu seuraamaan lähes reaaliaikaisesti tuhoamissotaa Euroopan sydämessä. Inhimillisen kärsimyksen hinnan mittaaminen Ukrainassa on ajatuksenakin makaaberi. Sellaista hintaa ei ole. Rahastakin on silti kyse. Yhdysvaltain ja EU:n asettamat ennennäkemättömät pakotteet ovat raunioittamassa Venäjän talouden niin pitkäksi aikaa kuin silmä siintää.

Yritys toisensa perästä on tehnyt myös oman ratkaisunsa. Mariupolin kaupungin pommittaminen kivikaudelle sopii huonosti samanaikaiseen bisneksien tekemiseen Venäjällä tai venäläisten yhtiöiden kanssa.

Niin kuin Pohjanmaan kauppakamarin puheenjohtaja Janne Ylinen totesi Keskipohjanmaalle (9.3.), yritykset poistuvat – tai ovat poistuneet – Venäjältä ”alaskirjausmentaliteetilla”. Mitään suunnitelmaa tai näkemystä paluusta ei ole.

Iso periaatteellinen kysymys on, pitääkö yritysten kantaa eettistä tai moraalista vastuuta? Se koskee myös kaupunkien yhtiöitä. Esimerkiksi Kokkolan Satama Oy:tä.

Kauttakulkuliikenne Kostamuksesta on ollut Kokkolalle ja sen satamalle erittäin isossa roolissa jo vuosikaudet. Maaliskuun ensimmäisenä päivänä rautapellettiliikenne pysähtyi kertaheitolla, kun kaivos- ja rautajätti Severstalin pääomistaja Aleksei Mordashov joutui pakotelistalle. Jatkosta ei ole mitään tietoa.

Tavarajunat Venäjältä Kokkolan satamaan kuitenkin kulkevat edelleen. Keskimäärin joka toinen päivä sitten viime lokakuun alun maan kolmanneksi suurimpaan yleissatamaan on saapunut junalastillinen venäläistä kivihiiltä.

Sopimuksen tehnyt satamaoperaattori Rauanheimo tosin puhuu mieluummin antrasiitista. Arvatenkin sen vuoksi, että kasvihuonepäästöjä kivihiilen polttaminen hillitsee yhtä hyvin kuin bensiinin ruiskuttaminen tulipaloon. Joka tapauksessa antrasiitti on kivihiiltä, geologiselta iältään vanhinta laatua. Kokkolaan saapuva kivihiili tosin päätyy metalliteollisuuden tarpeisiin, lähinnä teräksen valmistukseen.

Miltä Kokkolan kaupungin imagon kannalta näyttää kivihiilijunaliikenne Venäjältä tappamisen jatkuessa Ukrainassa? Mahdotonta tietää, informoitiinko Kokkolan kaupunginhallitusta ja valtuuston puheenjohtajistoa maanantaina esimerkiksi tästä asiasta tai minkälaista keskustelua ylipäätään käytiin. Pöytäkirjamerkintä Tilannekatsaus/Sataman toimintaei varsinaista tietoa kaupunkilaisille tarjoa.

Ennen kuin Kokkolan Satama Oy:n toimitusjohtaja Torbjörn Witting ja satamayhtiön hallituksen puheenjohtaja Pekka Nokso-Koivisto avasivat suunsa ja PowerPoint-esityksensä luottamushenkilöiden huulet sinetöitiin edellyttämällä heidät hyväksymään salassapitosopimus. Keskipohjanmaan tietojen mukaan näin myös tapahtui.

Sinänsä on tietysti selvää, että liikesalaisuudet ovat liikesalaisuuksia ja vaitiolovelvollisuuden piirissä. Erillisen ns. NDA-sopimuksen (non-disclosure agreement) hyväksymisen vaatiminen kertoo kuinka herkillä asiassa tunnutaan menevän. Kuntaliiton näkemys on, että erilliset salassapitosopimukset ovat tarpeettomia. Sen vuoksi, että salassapito- ja vaitiolovelvollisuus tulevat suoraan julkisuuslaista.

Suut supussa ilmeisesti on joka tapauksessa tarkoitus hissutella. Samalla pitää kynsin hampain kiinni itärajan takaa, arvatenkin Siperiasta, tulevasta kivihiililiikenteestä niin kauan kuin suinkin eli kunnes pakotteet sen pysäyttävät.

Tällaista arvovalintaa voi luonnehtia vaikkapa Mariupolin raunioita ja joukkohautoja katsellessa hyytävän kyyniseksi. Joskus eettiset valinnat maksavat rahaa. Joskus erittäin paljon. Jos sitä hintaa ei ole valmis maksamaan, ei asia muuksi muutu salassapitosopimuksia kyhäämällä. Kun huomaa olevansa kuopassa, ensimmäinen juttu olisi lopettaa kaivaminen. Eri asia, jos ei huomaa.

