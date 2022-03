Yhdysvallat: Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin Ukrainassa

Kiova/Moskova

Yhdysvaltain hallitus on muodollisesti todennut, että Venäjän asevoimat ovat syyllistyneet sotarikoksiin Ukrainassa, uutisoi CNN. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin mukaan Yhdysvalloilla on nyt tarpeeksi sekä avoimista lähteistä että tiedustelulähteistä kerättyä tietoa siitä, että Venäjä on tehnyt Ukrainassa sotarikoksia.

Sekä Blinken että presidentti Joe Biden ovat jo aiemmin arvioineet, että Venäjä on syyllistynyt sotarikoksiin Ukrainassa.

Blinkenin mukaan Yhdysvallat tekee kaikkensa, jotta tiedot sotarikoksista saadaan kerättyä talteen ja jotta Venäjä joutuu tarvittaessa oikeudelliseen vastuuseen tekemistään sotarikoksista.