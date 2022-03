Neljännen annoksen koronarokotukset alkavat 80 vuotta täyttäneille sekä iäkkäille palveluasumisen asiakkaille Soitessa. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL on suosittanut alueita aloittamaan neljänsien koronarokoteannoksien antamisen kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iäkkäille.

Neljänsien rokoteannoksien antaminen aloitetaan Soiten rokotuskeskuksissa välittömästi ja palveluasumisen yksiköissä mahdollisimman nopeasti. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta tai kahdesta rokotteesta ja sairastetusta koronataudista on kulunut vähintään 3 kuukautta. THL arvioi jatkuvasti, onko neljättä koronarokotekierrosta tarvetta laajentaa nuorempiin ikäryhmiin. Neljännen rokotekierroksen laajentaminen voi tulla kyseeseen ensi syksynä, jos epidemiatilanne yltyy jälleen kesän jälkeen.

Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan ikäihmisten suojaan vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia kuolemia. THL suosittaa antamaan neljännet annokset ripeästi, sillä niillä pyritään tehostamaan iäkkäiden suojaa juuri nyt epidemian ollessa voimakkaimmillaan.

– Jos 80 vuotta täyttänyt tai iäkkäiden hoivakodissa asuva on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta, Soite kertoo tiedotteessaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

80 vuotta täyttäneiden on mahdollista saada 4. rokoteannos tästä päivästä lähtien Soiten rokotuskeskuksissa aukioloaikojen puitteissa. Edellytyksenä on, että kolmannesta annoksesta on kulunut 3 kuukautta. Rokotukseen voi tulla ajanvarauksen kautta tai hakeutumalla ajanvarauksettomaan walk-in-rokotukseen.

Ajanvarauksettomaan walk-in-rokotuspäivään rokotukseen voi tulla itselle parhaiten sopivalla hetkellä.

Palveluasumisen yksiköissä asuville neljäs koronarokote annetaan Soiten asumisyksikössä. Rokotukset Soiten palveluasumisen yksiköissä alkavat lähiaikoina, kun asukkaiden sairastetut koronavirustartunnat on selvitetty. Kolme rokotusannosta saaneen ja taudin sairastaneen ei tarvitse ottaa neljättä koronarokotetta.

THL:n mukaan iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annoksia suositellaan kaikille ilman varsinaista alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille, vaan suositus koskee nimenomaan iäkkäitä.

Kuten aiempienkin annosten kohdalla, päätös terveydentilaltaan hauraan ihmisen rokottamisesta tehdään aina tapauskohtaisesti harkiten yhteistyössä hoitavan lääkärin, rokotettavan ja hänen omaistensa kanssa.

THL suosittelee, että esimerkiksi saattohoidossa olevia ihmisiä, joiden aktiivinen hoito on lopetettu, ei rokoteta systemaattisesti. Syynä on, että väliaikaisen kuumeen tapaiset yleiset haittavaikutukset voivat heikentää henkilön tilaa. Rokotukset luokitellaan aktiivihoidoksi, ja sama käytäntö koskee koronarokotusten lisäksi myös esimerkiksi influenssarokotuksia.

Neljänsinä annoksia suositellaan ensisijaisesti mRNA-rokotteita eli kokonaista annosta BioNTec-Pfizerin Comirnatya tai puolikasta annosta Modernan Spikevaxia, koska näiden valmisteiden käytöstä neljäntenä annoksena on maailmalta kertynyt eniten käyttökokemusta ja tutkimustietoa. Neljäntenä annoksena voidaan kuitenkin antaa myös Janssenin rokotetta tai Nuvaxovid-rokotetta.