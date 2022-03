Lenita Airiston Noitanaisen ilosanoma. Puolustaudu, taistele, voita. (Bazar. 303 s.) on ulkoasultaan ylellinen, tekstiltään iskevä, sisällöltään hieman hajanainen tieto- ja tunneteos. Kuuntelin kirjan Maria Kuusiluoman lukemana. Elävä esitys, joka on mainio esimerkki äänikirjan hybridiluonteesta, joka lähenee ääniohjelmaa.

Kirja on omistettu äidille. Hän oli Lenitan elämän valo.

Noitanaisen ilosanoma vakuutti, ihastutti, ärsytti ja harmitti. Luin yli kymmenen vuotta sitten kirjan Naarasenergia. Se kertoo maailman eri puolilla elävistä menestyneistä naisista. Asiapitoinen, kiinnostava, hyvin kirjoitettu. Luettuani sen päätin ylittää Airistoa kohtaan tuntemani ennakkoluulot. Ne perustuvat hänen näkyvyyteensä ja sanavalmiuteensa, myös suulauteensa. Airisto on särkenyt lasikattoja ja rikkonut rajoja.

Luomme mielikuvia ihmisistä heidän ulkoisen olemuksensa perusteella. Emme välttämättä edes tiedä, mitä he ovat tehneet. Vanhat ihmiset muistavat Airiston hänen nuoruutensa misseydestä. Itse asiassa hän oli Sotainvalidien veljesliiton organisoiman Suomen Neito -kilpailun voittaja ja kiersi vuoden keräämässä avustuksia veljesliitolle.

Airisto on oman tien kulkija, joka on joutunut kuuntelemaan paljon tien vieriltä huuteluja. Hän tietää, että osa naisista pitää häntä hirveänä röyhkimyksenä. Hän ei välitä.

Mediaa on kiinnostanut yksityiselämä, ei se mitä Airisto on tehnyt. Hänellähän oli oma tuotantoyhtiö aina 1990-luvun lamaan saakka. Hän edisti suomalaisten tuotteiden vientiä maailmalle. Lama tyrehdytti kaupan ja Airiston oli löydettävä uusi ammatti. Hän ryhtyi kirjoittamaan tietokirjoja ja luennoimaan.

Noitanaisen ilosanoma on Airiston kymmenes tietokirja. Se sisältää eletyn elämän esittelyä, yrittäjyyttä, runsaasti kuvauksia naisista eri puolilta maailmaa, rankkoja tosiasioita naisten elämästä, mm. seksikauppaa ja rotusortoa, puhetta lasten kohtelusta, maahanmuuttajanaisista ja erilaisista yhteiskunnallisista teemoista.

Teksti viestii laajaa tutustumista maailman eri kolkkiin ja ihmisiin, myös hyvin merkittäviin, ja paneutumista yhteiskunnan eri ilmiöihin, laajaa lukeneisuutta ja kokemusta.

Ikävänä piirteenä kirja sisältää myös rankkaa solvausta lähentelevää kritiikkiä henkilöistä, joiden taholta Airisto kokee tulleensa kaltoin kohdelluksi. Erityisesti vasemmistolaisiin lukeutuvat henkilöt saavat huutia. Hän kirjoittaa, että häntä on inhottu, paneteltu, loattu.

Toisaalta ymmärrän Airiston suhtautumisen. Hänellä on esitettävänään lähteisiin perustuvaa dokumentointia siitä, miten hänen tekemisiään on tietoisesti ymmärretty väärin ja sabotoitu. Tampereen yliopistossa 1970-luvulla hyväksytyssä väitöskirjassa on hänestä tekstiä, jota ei tänä päivänä enää hyväksyttäisi akateemiseen opinnäytetyöhön. Hän kertoo myös kannaltaan myönteisen oikeuden päätöksen saaneesta väitteestä, että hän ei olisi itse kirjoittanut ensimmäistä kirjaansa.

On muutakin dokumentoitua vähättelyä hänen saavutuksistaan ja tekemisistään ylipäätään. Anna-lehtikin halusi haastatella vaikuttajanaisia, mutta ei halunnut yhden sellaisen puhuvan maahanmuuttajanaisista.

Yksi Airiston ärsyttävä piirre on, että hän kehuu itseään. On tietysti outoa, että ihminen saa olla osaava, mutta siitä pitäisi vaieta. Etenkään ei saa näyttää nauttivansa menestyksestään. Varsinkaan nainen. Miksi?

Airisto itsekin ihmettelee, miksi menestys työssä on niin vaikea asia. Urheilussa saa kyllä menestyä.

Airisto sanoo selkeästi olevansa feministi. Hän ihmettelee feministi-sanan pelkoa. Tästä hän mainitsee erityisesti 70-luvun vasemmistofeministit, jotka olivat muutoin omineet tasa-arvon omaksi liturgiakseen.

Pohdinnan paikkahan tämä on. Kuuluuko feminismi samaan kategoriaan kuin kyvykkyys. Sitä saa olla, mutta sitä ei tarvitsisi erityisesti mainostaa. ”En ole feministi, mutta …” -tyyliä Airisto kutsuu todellisuuspakoiseksi tätienergiaksi.

Mikä sitten on se ilosanoma? Puoli seitsemän ohjelmassa TV 1:llä 21.3. Airisto sanoi ilosanoman olevan optimismi. Pidän ilosanomana myös lukuisia esimerkkejä siitä, miten naiset ovat menestyneet ja saavuttaneet lisää tasa-arvoa. ”Tasa-arvoa ei saada anomalla, vaan ottamalla.”

Airiston kunniaksi on sanottava, että hän on kärkäs kehumaan toisia naisia. Myös nuoria. Siinäkään hän ei sanojaan säästele.

Airisto tuntuu kovalta ja armottomalta. Sitä hän saattaa olla myös itseään kohtaan. Hän nostaa esiin menestyneitä, mutta ei liiemmin analysoi, miksi joku ei onnistu. Hänen maailmassaan menestyminen ja onnistuminen ovat vain itsestä kiinni. Armoa ei tunneta. Ilmankos hänen idolinsa on Kalevalan Louhi. Ihmisen tulee olla suora ja rohkea.

Kirjassa on jonkin verran toistoa. Erityisesti ne asiat, jotka Airistoa ovat vuosikymmenten mittaan harmittaneet, nousevat toistuvasti esiin. Sanaa naisviha hän käyttää usein. Sana on voimakas ja vaatisi kyllä analyyttisemmän käsittelyn.

Jos pitää Lenita Airiston turhana julkkiksena, olisi syytä lukea edes kirjan naiskauppa-osio. Joku voi kysyä, miksi kaivella vanhoja loiston aikoja tai koettuja pettymyksiä. ”Siksi että emme unohtaisi totuutta, siksi että oppisimme virheistä, emmekä hurahtaisi uusiin harhoihin”, vastaa Airisto.