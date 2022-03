"Mihin me tästä muuttaisimme?" – Entinen lapsiperheen talo on nyt eläkeläisten koti, jossa taide ja musiikki ovat pääosassa, katso video – Kaisu ja Raimo Joensuun talossa on varauduttu myös tulevaan



Talon emännän taideteokset ovat olennainen osa Raimo ja Kaisu Joensuun kodin sisustusta. Clas-Olav Slotte

Kun vieras ajaa Kaisu ja Raimo Joensuun talon pihaan Evijärven Tervosella, tietää heti tulleensa oikeaan osoitteeseen. Talon emäntä on Evijärven yläasteen ja lukion eläkkeellä oleva pitkäaikainen kuvaamataidon lehtori, jonka taide ei rajaudu pelkästään kodin sisäpuolelle.