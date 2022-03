KRP: Suomessa noussut esiin verkkorikoksia niitä kohtaan, joiden katsotaan liittyvän Venäjän hyökkäykseen

Helsinki

Poliisin tietojen ja havaintojen mukaan Ukrainan sota on synnyttänyt ilmiön, jossa verkon käyttäjät ovat alkaneet tehdä verkkorikoksia niitä toimijoita kohtaan, joiden katsotaan liittyvän Venäjän hyökkäykseen tai tukevan sitä.

Keskusrikospoliisin (KRP) kyberrikostorjuntakeskus varoittaa blogikirjoituksessaan lähtemästä mukaan rikolliseen verkkotoimintaan edes kriisitilanteessa. Poliisi muistuttaa, että oli motiivi mikä tahansa, se ei oikeuta lain rikkomiseen.

Esille nousseet verkkorikokset ovat olleet esimerkiksi virastoihin, suurlähetystöihin, yrityksiin ja henkilöihin kohdistuneita palvelunestohyökkäyksiä.

– Vaikkapa tahallinen sähköpostien \”spämmääminen\” voi täyttää palvelunestohyökkäyksen tai tietojärjestelmän ja tietoliikenteen häirinnän tunnusmerkistön ja olla siten rikoslain mukaan rangaistava teko, poliisin blogissa kerrotaan.

Rikoksiin yllytetty verkossa ja somessa

Poliisin tietojen mukaan rikoksiin on yllytetty muun muassa verkon keskustelufoorumeilla ja sosiaalisessa mediassa. Verkossa ja somepalveluissa on liikkunut kohdelistoja, joihin on koottu mahdollisia kohteita erilaisille verkkorikoksille.

Poliisi ei tällä hetkellä avaa ilmiön takana olevia tahoja tarkemmin eikä kerro kohteista enempää. Listojen kerääjistä tai heidän tarkoitusperistään ei ole poliisin mukaan varmuutta, ei myöskään ilmiön laajuudesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Verkko ei noudata maantieteellisiä rajoja, joten on mahdollista, että toimintaa operoidaan monesta maasta, minkä vuoksi on vaikeaa arvioida laajuutta tarkasti, kertoo kyberrikostorjuntakeskuksen päällikkö, rikostarkastaja Mikko Rauhamaa STT:lle sähköpostitse.

Venäjän suurlähetystö saanut uhkauksia

Aiemmin torstaina Yle kertoi, että Venäjän Suomen-suurlähetystö on joutunut pommiuhkausten kohteeksi sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan.

Poliisin mukaan lähetystö on saanut useita uhkauksia muun muassa kirjeitse. Räjähteitä ei poliisin mukaan ole löytynyt.

Suurlähetystö on joutunut myös ilkivallan kohteeksi. Lähetystöaluetta kiertävää aitaa on muun muassa töhritty spray-maalilla, ja ainakin yksi kulunvalvontakamera on rikottu. Poliisi on lisännyt vartiointiaan suurlähetystön lähettyvillä.