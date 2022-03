Anni Saaren kolumni: En ikinä olisi uskonut, että kirjani lause muuttuisi fiktiosta realismiksi – Ydinaseilla uhkailu ei naurata

Pari vuotta sitten tähän aikaan sain valmiiksi Kotiin-romaanini.

Kirjan päähenkilöllä Marjatalla on talonsa kellarissa piilo, jossa hänellä on säilykkeitä ja pattereilla toimiva radio. Tšernobylin ydinvoimalaisku on jättänyt hänen mieleensä lähtemättömät jäljet. Marjatta suhtautuu myös uuteen, meren rannalle rakennettavaan ydinvoimalaan epäilevästi. "Ihminen oli niin hullu olento, että ei sen käsiin ydinvoimaa pitänyt antaa ollenkaan. Ja ei sitä ainakaan venäläisten käsiin kannattanut antaa".

En muista, mitä ajattelin kirjatessani noita lauseita ylös. Ehkä saatoin miettiä, että Marjatan kannattaisi pysyä hiljaa ainakin julkisilla paikoilla. Mutta olen satavarma, että en ikinä olisi voinut kuvitella, että muutaman vuoden kuluttua ne olisivat muuttuneet fiktiosta realismiksi.

Omaan mieleeni Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus ei jättänyt jälkiä. Olin sen sattuessa 4-vuotias, ja minut pidettiin ydinvoima-ahdistukselta suojassa.

Sen sijaan muistan hyvin, kun näin ensimmäisen kerran kuvan napalmin polttamasta 9-vuotiaasta Kim Phucista. Pulizer-palkinnon sittemmin voittanut kuva oli otettu vuonna 1972 Vietnamin sodan aikana. Se ei liity mitenkään ydinvoimaan tai ydinaseisiin, mutta nuoressa mielessäni kuva yhdistyi Hiroshimaan ja atomipommiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuva on luultavasti vaikuttanut siihen, että olen suhtautunut ydinvoimaan kielteisesti.

Olen yrittänyt kyseenalaistaa tätä ajatusta ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeydellä. Mutta en voi mitään sille, että ydinvoima tuntuu kovin vaaralliselta ilmiöltä ihmisen kaltaisen olennon käsiteltäväksi.

Jotain kertoo se, että atomivoimaa hyödynnettiin aseissa ennen sähköntuotantoa.

Kylmän sodan aikaista asevarustelukierrettä on vaikea tänä päivänä uskoa. Tuoreessa Lingvistinen metsä -teoksessaan virolainen kirjailija ja semiootikko Valdur Mikita kertoo, että Viroon oli neuvostoaikana sijoitettu 36 laukaisuvalmista ydinohjusta ja useita ydinkärkien varastoja.

Tämä oli lännen tiedossa. Mikitan mukaan Natolla oli suunnitelma, jossa ydinsodan syttyessä Viroon oli välittömästi suunnattu mannertenvälinen ydinohjus, jonka räjähdysvoima vastaa noin 50 Hiroshiman atomipommia.

Joten kun Venäjä nyt uhkaa Ukrainassa ydinaseilla, ei paljon naurata. Ehkä täytyy alkaa varustaa kellaria.