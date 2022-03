Nivalasta kotoisin oleva näyttelijä Eeva-Maija Haukinen sai yhteisöllisestä ja hengellisestä lapsuudestaan niin vahvan pohjan, että se on kantanut läpi elämän: "Kun ihmisellä on sukulaisia ja perhettä, se on vakuutus koko elämän ajan"



1 Eeva-Maija Haukinen kertoo aina ihmetelleensä, miksi Suomessa ihastellaan vaikkapa italialaisten tapaa kokoontua isolla väellä ruokapöydän ääreen.– Kyllä ainakin Nivalassa ruokapöydässä viihdyttiin pitkään ja kerrottiin sukupolvelta toiselle siirtyviä juttuja, jotka muistan vieläkin. Markus Sommers Previous Next

Nivalan Karvoskylällä kasvanut näyttelijä Eeva-Maija Haukinen näkee lapsuutensa körttiyhteisön omanlaisenaan Strömsönä. – Kukot kiekuivat, lapset juoksivat, kuorot lauloivat ja ruusut kukkivat, Haukinen maalailee.