Ylivieskan poliisiasema on evakuoitu ja Kyöstintie eristetty – Syynä paikalle tuotu sotilasräjähde

Ylivieskan poliisiaseman henkilökunta on evakuoitu poliisiasemalta perjantaina aamupäivällä. Syynä on poliisiasemalle tuotu sotilasräjähde. Poliisin johtokeskuksen mukaan poliisiaseman ohi kulkeva Kyöstintie on eristetty tarvittavalta matkalta, ettei räjähteestä synny vaaraa kaupunkilaisille.

Sotilasräjähde on tuotu paikalle osana poliisin armovuosikeräystä, jonka aikana poliisi ottaa vastaan luvattomia ja luvallisiakin aseita ja patruunoita ilman rangaistusta. Poliisin johtokeskuksen mukaan keräys ei koske sellaista sotilasräjähdettä, joka on tuotu Ylivieskan poliisiasemalle.

– Toimenpiteet räjähteen raivaamiseksi ovat käynnissä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Alue pidetään eristettynä siihen saakka, kunnes räjähde saadaan siirrettyä turvallisesti ja ulkopuolisia vaarantamatta, poliisi tiedottaa.

Ylivieskan poliisiasemalle on tuotu sotilasräjähde, minkä vuoksi poliisiasema on nyt tyhjennetty. Selvitämme asiaa yhteistyössä @Puolustusvoimat kanssa. #ylivieska #sotilasräjähde #armovuosikeräys MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy March 25, 2022

Poliisin johtokeskus ei vielä osaa arvioida, kauanko poliisiaseman ja Kyöstintien eristys tarkalleen jatkuu. Poliisi kehottaa kaupunkilaisia välttämään Kyöstintiellä kulkemista. Poliisi tiedottaa tilanteen etenemisestä Twitterissä tilillä Poliisi Oulu.

Uutinen päivittyy.

Uutista päivitetty 25.3.2022 kello 13:17: Lisätty tieto siitä, että alue pidetään eristettynä siihen saakka, kunnes räjähde saadaan siirrettyä ulkopuolisia vaarantamatta.