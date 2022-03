Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Koulunpiha muuttui hetkessä viidakoksi

★ ★ ★ ★

When We Were Bullies. Ohjaus Jay Rosenblatt, 2021 HBO Max ke 30.3.

Amerikkalainen Jay Rosenblatt on erikoistunut tekemään henkilökohtaisia lyhytdokumentteja. When We Were Bullies (”Kun olimme koulukiusaajia”) on nyt Oscar-ehdokkaana. Ohjaaja kertoo vuosikymmeniä painaneesta koulumuistosta.

Rosenblatt oli mukana, kun viidesluokkalaiset ympäröivät pihalla erään erilaiseksi koetun oppilaan ja hyökkäsivät tämän kimppuun ennen kuin opettaja ja rehtori ehtivät hätiin. Samaistuttavaa tapausta käsitellään monelta kantilta. Dokumentti virkistää muistoja valokuva-animaatiolla ja 1950-luvun valistusfilmeillä.