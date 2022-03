Lukijan mielipide: Metsäenergialla ja -taloudella on potentiaalia kovan energiatarpeen keskellä

Suomessa ei ole vaikeuksia täyttää Venäjältä tuotuja energiamääriä. Suomen metsävarat, turve ja ydinenergia oikein ohjelmoituna varmistavat kokonaisuudessaan Suomen energiatarpeen.

En ota kantaa turpeeseen enkä ydinenergiaan, kun tietotasoni ei ole riittävä. Keskityn kirjoituksessani metsäenergiaan ja metsätalouteen kokonaisuudessaan.

Suomen puuston kokonaistilavuus on 2,2 miljardia kuutiometriä. Vuoden 1920 alussa puuston määrä oli 1,4 miljardia kuutiometriä. Jotakin on tehty oikein!

Suomen metsien kasvu viimeisen metsien inventointien mukaan oli 108 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Runkopuun puistuman hakkuukertymä oli 73 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuden käyttämä puumäärä tästä määrästä oli 64 miljoonaa kuutiometriä.

Yksityiset metsänomistajat omistavat 10,5 miljoonaa hehtaaria, joka on 60 prosenttia Suomen metsämaasta. Valtio omistaa neljä miljoonaa hehtaaria, lisäksi metsiä omistavat osakeyhtiöt, kunnat, seurakunnat ja yhteismetsät. Suomen metsien hoitokäytäntöjä muuttamalla tuotto voi olla merkittävästi suurempi ja myöskin hiilinieluhoitoa ja hakkuita lisäämällä suurenee.

Suojeltuja metsiä on 2,9 miljoonaa hehtaaria, josta metsämaata on 1,7 miljoonaa hehtaaria. Suojelualueita ei ole mahdollisuutta lisätä tilanteessa, jossa teollisuuden puun tarve Suomen metsistä lisääntyy ja energiapuun käytön tarve kasvaa.

Edellä keräämäni tiedot Suomen metsistä antavat hyvän kuvan metsien tilasta ja kuvaavat hyvin, kuinka suuret mahdollisuudet metsien käytön lisäämiselle on. Tärkeää on, että huolehditaan oikeaoppisesta riittävästä metsien hoidosta. Suurin vastuu riittävästä metsien hoidosta lankeaa yksityisille metsäomistajille ja oikeaa metsänhoitotapaa neuvonnassa toteuttaville metsäneuvontatahoille.

EU:lta on tulossa todella merkittävä luontoesitys Suomelle: turvemaita pois maatalouskäytöstä, metsien tilaa on parannettava. Lisäksi on sitovat tavoitteet luonnon ennallistamiseksi, muun muassa kuivattujen soiden palauttaminen luonnontilaan. Esitys on mittaluokaltaan sen suuruusluokan kysymys, että uskoisi kaikkien vaikuttajien tutustuvan asiaan ja tekevän kaikkensa, että saadaan nämä ”päättömät” ajatukset estettyä.

Puhutaan omavaraisuudesta: energian, ruuantuotannon ja puuntuotannosta, lisäksi on hiilipäästötavoitteet. Samalla tulee esitys kasvavien metsien voimakkaasta vähentämisestä, peltoalojen pienentämisestä. Tämä esitys turvepeltojen vähentämisestä on kuolinisku monille Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan tiloille, jotka kamppailevat kannattavuuskriisissä jo muutenkin. Toivon voimia maatalousyrittäjille tämän ”myllerryksen” keskellä.

Hoito ja hakkuumääriä pienentämällä tehdään suuri vahinko luonnonsuojelulle. Hiilinielut tulevat pienenemään suojelualueilla ja hakkaamattomissa ja hoitamattomissa metsissä.

Vihreät ajaa voimakkaasti maataloutta painostavaa politiikkaa. Onko ajatuksena, että uskotaan Ukrainan sodan vievän ajatuksia siihen suuntaan niin, että ei jakseta kiinnittää huomiota tämän tason asioihin?