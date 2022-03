Pääkirjoitus: Pakolaisten vastaanottamiseen tarvitaan erilaisia ratkaisuja – Hyvä, että Kokkolasta löytyisi ratkaisu

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri selvittää mahdollisuutta, että Kokkolaan perustettaisiin hajasijoitusmallinen vastaanottokeskus. Kun Ukrainan sota jatkuu ja pakolaisten määrä kasvaa, ovat monenlaiset keinot tarpeellisia ja selvittämisen arvoisia. Nykyisten vastaanottokeskusten kapasiteetti tai erilaiset kotimajoitukset eivät kanna loputtomiin.

Suomeen voi tulla kymmeniä tuhansia, joidenkin arvioiden mukaan jopa 80 000 ukrainalaista pakolaista, vaikka tällä hetkellä Suomeen saapuneiden määrä on paljon pienempi. Kun sotaa on YK:n pakolaisjärjestön mukaan paennut miljoonia ihmisiä, heitä matkustaa nyt moneen maahan.

Vastaanottokeskukset ovat täyttymässä ja uusia on perustettu muun muassa Espooseen ja Seinäjoelle. Lisäksi on avattu yksityismajoituksessa olevien palvelupisteitä. Viranomaisten mukaan tilapäisen suojelun hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Ukrainalaiset hakevat turvaa tilapäisen suojelun hakemuksilla että turvapaikkahakemuksilla.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin toiminnanjohtaja Tero Hintsa kertoo, että Kokkola on ollut valmiussuunnitelmissa yksi mahdollinen paikka vastaanottokeskukselle. Suunnitellussa hajasijoitusmallissa turvapaikanhakijat ja tilapäistä suojelua hakeneet ihmiset muuttavat kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin. Kokkolan Vuokra Asunnot Oy:n kanssa on tehty aiesopimus, joten tarpeen tullen vapaana oleviin vuokra-asuntoihin voitaisiin majoittaa Ukrainan sotaa pakenevia ihmisiä.

Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriin kuuluvat muun muassa Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Erilaisia vastaanoton ratkaisuja tarvitaan. Hyvä, jos sellainen mahdollisuus löytyy myös Kokkolasta. Ihmiset tarvitsevat apua.

