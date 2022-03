Pääkirjoitus: Kansa kulkee edellä, päättäjät tulevat perässä Nato-kantojen avauksissa

Ei ole mikään uutinen, että Nato-kysymys on Suomen turvallisuuspolitiikan tärkein tekijä tällä hetkellä. Suomen myönteinen Nato-päätös lähestyy. Eduskunta keskustelee turvallisuuspoliittisesta selonteosta huhtikuussa, kun hallitus sen eduskunnalle antaa.

Sellaisiakin näkemyksiä on esitetty, että nyt olisi syytä keskustella Natosta eikä koko kuvasta. On kuitenkin ihan järkeen käypää, että Nato olisi osa Suomen turvallisuutta, ei ainut asia. Turvallisuus on laaja asia energiansaantia ja ruokahuoltoa myöten.

Suomen ja EU:n turvallisuuspoliittinen ympäristö on muuttunut pysyvästi. Ajatus siitä, että Venäjän naapurissa pärjättäisiin vanhoilla keinoilla ja luottamuksella, ei enää riitä. Ukrainan sota ja sen kauheudet ovat yksi asia. Lisäksi on nähtävä Ukrainaakin laajemmin. Mikä on paras strategia Suomen turvallisuuden varmistamiseksi. Naton lisäksi kumppanuudet vaikkapa Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa ovat tärkeitä EU:n yhteisiä linjauksia unohtamatta.

Presidentti Sauli Niinistön näkemyksiä Venäjästä ja Ukrainan tilanteesta on kuunneltu Suomessa ja maailmalla, myös Venäjällä. Jokaisessa ulostulossa kuulostellaan, tuoko Niinistö aiempaakin selvemmin esiin tahtonsa Nato-jäsenyyteen.

Ylen Ykkösaamussa Niinistö arvioi lauantaiaamuna, että Venäjän toimet kohdistuvat nyt (nimenomaan) Ukrainaan eli sitä tulkitaan, että uhka ei kohdistu esimerkiksi Suomeen. Niinistö korosti, että tärkeintä on pohtia Suomen turvallisuutta lisääviä ratkaisuja. "Riittävä turva on sellainen, jossa suomalaiset voivat tuntea että hätää ei ole eikä tule (Yle 26.3.)."

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti yhdessä hallituksen kanssa. Yksi turvallisuuden peruspilareista on toimiva demokratia. Perusteellinen eduskuntakeskustelu kuuluu demokratiaan. Kansalaisten enemmistön tuki Nato-jäsenyydelle vahvistuu koko ajan. Näin nopea muutos on yllättänyt varmasti useimmat päättäjät.

Kansanedustajien Nato-kannat tuntuvat irtoavan kitsaammin kuin kansalaisten, vaikka myönteisten Nato-kantojen kanssa tullaan ulos yksi kerrallaan. Esimerkiksi Keskipohjanmaan alueen kansanedustajat ovat olleet niukkoja ilmaistessaan Nato-mielipiteitään. Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi MTV:n haastattelussa (23.3.) arvostavansa niitä kansanedustajia, jotka eivät vielä kerro Nato-kantaansa. "Eli toivottavasti kansalaiset luottaisivat järjestelmäämme. Nyt sitä tarvitaan, jos joskus tarvitaan."

Puolueista odotetuimpia linjauksia on perinteisesti Natoon kielteisesti suhtautuneen keskustan kanta. Se on kuultava puoluevaltuuston kokouksessa kahden viikon kuluttua. Yle julkaisi perjantaina oman kyselynsä Nato-kannoista keskustan puoluevaltuuston jäsenille. Kaksi kolmasosaa vastanneista kannatti jäsenyyttä Natossa.

STT:n tuore soittokierros kertoo kantojen muuttuvan nyt nopeasti. Suunnanmuutos näkyy myös maakuntien piirijärjestöissä ja puolueen eduskuntaryhmässä, mutta kysymys ei ole välttämättä helppo tai yksituumainen.

Yksittäisten edustajien soisi tuovan oman näkemyksensä esiin jo ennen puoluevaltuustoa. Nyt eletään hetkeä, jolloin yhteiset asiat ja jopa niin vaativa asia kuin turvallisuuspolitiikka, kiinnostaa suurtakin yleisöä.

