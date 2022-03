VR Transpoint keskeyttää idän tavaraliikenteen sunnuntaina – päätös koskee kaikkea Venäjältä tulevaa tavarajunaliikennettä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Helsinki

Rautateiden tavaraliikennettä Suomessa harjoittava VR Transpoint kertoo keskeyttävänsä idän tavaraliikenteen huomenna kello 12:sta alkaen Venäjä-pakotteiden takia. Vaunujen palautus Suomesta Venäjälle kuitenkin jatkuu toistaiseksi, VR:n lehdistötiedotteessa kerrotaan.

VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoo STT:lle, että päätös koskee kaikkea Venäjältä Suomeen tulevaa tavarajunaliikennettä lähtömaasta riippumatta.

– VR on velvoitettu noudattamaan länsimaisia pakotteita. Meidän vastakumppanimme on Venäjän rautatiet (RZD), joka on pakotteiden alainen. Näin ollen emme voi tehdä heidän kanssaan liiketoimintaa, Koskinen selittää.

– Teemme (normaalisti) liiketoimintaa (Venäjän rautateiden kanssa) siinä vaiheessa, kun juna tulee Suomen rajan yli. Nyt tämä loppuu.

Näin ollen muun muassa Kiinasta Venäjän kautta Suomeen kulkeva tavarajunaliikenne loppuu.

– Meillä on Venäjän rautateiden kanssa sopimus rajan yli tulosta. Me emme sen sopimukseen mukaan enää toimi. Se on sitten ihan sama, tuleeko (juna) Siperiasta, Kiinasta, Kazakstanista tai ihan mistä tahansa, Koskinen selittää.

VR:n lisäksi Suomessa toimii kaksi yritystä, jotka harjoittavat tavaraliikennettä koko rataverkolla: Fenniarail ja Operail Finland. Suomen ja Venäjän välinen yhdysliikenne avattiin kilpailulle vuonna 2016.

Koskisen mukaan on periaatteessa mahdollista, että joku toinen rautateiden tavaraliikennettä Suomessa operoiva yritys voisi solmia Venäjän rautateiden kanssa uuden sopimuksen.

– Toki joku toinen operaattori voi sitä (junien vastaanottoa) sitten halutessaan tehdä. Se on heidän asiansa, miten he suhtautuvat pakotteisiin, Koskinen toteaa.

Kymmenesosa tuonnin kuljetuksista tuli rautateitä pitkin viime vuonna

Koskisen mukaan noin puolet Venäjältä Suomeen tulevasta tavaraliikenteestä on loppunut jo ennen VR:n päätöstä. Tuontia on vähentänyt paitsi aiemmat talouspakotteet myös yritysten itsenäiset päätökset olla ottamatta tuotteita Venäjältä. VR Transpointin palvelut painottuvat vientiteollisuuden tuote- ja raaka-ainekuljetuksiin

– Kemikaalit ja lannoitteet ovat pääasialliset tuoteryhmät, joita sieltä vielä on tullut, Koskinen sanoo.

– Ennen sotaa Venäjältä on lisäksi tuotu merkittävä määrä raakapuuta metsäteollisuuden tarpeisiin. Myös metallituotteita on tuotu.

Suomen suuret metsäyhtiöt Stora EnsoMetsä Group ja UPM ovat jo aiemmin ilmoittaneet, että ne lopettavat puunhankinnan Venäjältä.

Tullin viime vuoden tilasto ulkomaankaupan kuljetuksista kertoo, että rautateitse Suomesta vietiin viime 455 000 tonnia tavaraa. Koko viennistä osuus oli vain prosentin. Tuonti oli suurempaa, 6,7 miljoonaa tonnia, mikä vastaa 12,6 prosenttia tuonnin kuljetuksista.

Tulli kertoi aiemmin tällä viikolla, että Suomen Venäjän-kaupan määrät lähtivät jyrkkään, 60 prosentin laskuun maaliskuun toisesta viikosta lähtien. Viennin vähentyminen näkyy myös satamissa, joissa Venäjältä saapuvien laivojen määrä laski alle puoleen. Tavarajunaliikenteessä on Tullin mukaan myös ollut huomattava määrä peruutuksia jo ennen VR Transpointin ilmoitusta.

Eilen kerrottiin, että myös Helsingin ja Pietarin väliä kulkevien Allegro-henkilöjunien liikennöinti keskeytetään toistaiseksi. Viimeiset junavuorot ajetaan huomenna.