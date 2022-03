Ajokeli on muuttunut erittäin huonoksi sunnuntaina illasta alkaen lumisateen vuoksi. Ilmatieteen laitoksen mukaan liikenteessä on mahdollisesti suuria häiriöitä. Onnettomuusriski on huomattava.

Jyväskyläntiellä Kokkolan ja Kaustisen välillä sattui liikenneonnettomuus iltaseitsemän jälkeen.

Kyseessä oli kahden henkilöauton välinen peräänajo Alavetelin ja Viiperin välillä Jyväskyläntiellä.

Molemmat autot suistuivat ojaan. Vakavammilta loukkaantumisilta vältyttiin.