Kuuron perheen kuulevasta lapsesta kertova CODA voitti parhaan elokuvan Oscar-palkinnon

Sian Hederin ohjaama draamaelokuva CODA on voittanut parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Elokuva kertoo kuuron perheen kuulevasta lapsesta, joka kipuilee perheensä auttamisen ja henkilökohtaisten haaveidensa tavoittelemisen välillä. Tämä on kolmas kerta, kun naisohjaajan tekemä elokuva nappaa gaalan arvostetuimman pystin. Viime vuonna parhaan elokuvan palkinnon voitti Chloé Zhaon ohjaama Nomadland ja vuonna 2010 pystin voitti Katheryn Bigelow'n ohjaama The Hurt Locker.

CODA on vuonna 2014 ilmestyneen ranskalaiselokuva La Famille Bélierin uudelleenfilmatisointi.

Parhaan miespääosan Oscarin voitti Will Smith elokuvasta King Richard ja naispääosa-Oscarin sai Jessica Chastain elokuvasta The Eyes of Tammy Faye.