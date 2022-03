Korona kuormittaa Soitessa: Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidettavana 19 koronapotilasta, tartuntamäärät korkeita

Koronavirustartuntojen määrä ja sairaalahoidon tarve jatkuvat erittäin korkeana Soiten alueella.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa 19 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei tällä hetkellä ole hoidossa koronaviruspotilaita.

Viime viikon (vko 12) aikana todettiin yhteensä 1 129 uutta koronavirustartuntaa Soiten testauksessa.

Koronavirusnäytteitä otettiin viime viikolla 1 994 kappaletta. Otetuista testeistä positiivisten näytteiden osuus oli 57 prosenttia.

Mukana eivät ole kotitestauksessa todetut tapaukset, joten todellinen lukema on vielä tätä suurempi.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta kohti on 2 895 (viikko sitten 2 818).

Pandemian alusta lähtien koronavirustautiin liittyviä kuolemia yhteensä 15 Soiten alueella

Soite muistuttaa tiedotteessa koronarokotusten ottamisesta. Rokote suojaa etenkin koronaviruksen vakavalta tautimuodolta.

Neljättä rokoteannosta suositellaan nyt kaikille yli 80-vuotiaille sekä iäkkäille hoivakodeissa asuville.

Alueella on voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä etätyösuositus. Työnantajia suositellaan hyödyntämään työpaikoilla ns. hybridimallia, eli sitä että osa työstä tehtäisiin mahdollisuuksien mukaan etänä vuorotellen ja porrastaen.

Kotitestausta suositellaan ensisijaisena menetelmänä koronavirustartunnan selvittämiseen. Kotitestausta suositellaan kaikille, joilla on hengitystieinfektion oireita, kuten kuumetta, nuhaa tai yskää. Soite suosittelee toistamaan kotitestin uudestaan muutaman päivän kuluttua, mikäli hengitystieinfektion oireet jatkuvat.

Mikäli koronatesti on positiivinen, tulee jäädä kotieristykseen. Kotona sairastavan eristysaika on 5 vuorokautta oireiden alkamispäivästä tai näytteenottopäivämäärästä laskien rokotesuojasta riippumatta. Oireiden alkamispäivä tai näytteenottopäivä on 0‑päivä. Kotieristyksen aikana tulee välttää kaikkia kodin ulkopuolisia kontakteja.