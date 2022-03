Antti Savelan kolumni: On taitavan politiikan aika – Ympäristörasitusta ei saa lisätä

Suomalainen ilmastopolitiikka on ollut eurooppalaista kärkitasoa. Suomesta pitää sen mukaan tulla hiilineutraali vuonna 2035. Tämä tavoite lyö laudalta muiden maiden tavoitteet. Samaan aikaan vihreistä ehdotetaan ympäristölupavirastoa, joka luvittaisi pikakaistaa ympäristöhankkeet muiden investointien edelle.

Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 27.3.) Kari vaatii ”energiaitsenäisyysohjelmaa”, jossa kartoitettaisiin keinot, miten irtautumista fossiilisesta energiasta vauhditetaan. Kovin paljon ei tarvitse mielikuvitusta, jos ajattelee niin, että Emma Kari haluaa vähentää rajusti nimen omaan Venäjältä tulevaa fossiilisen energian tuontia.

Ruvetaanpa pikkaisen pureskelemaan näitä Karin ajatuksia. Onko ajankohta sittenkään oikea. Bensiinin, dieselin ja sähkön hinta on korkeimmalla tasolla lähes koskaan. Jokainen ruokakaupassa käynyt on todennut, että kallista on. Hinnat nousevat päivittäin. Onko sitten juuri nyt oikea aika säätää ilmastoruuvia tiukemmalle. Ei ole. Eikö nyt tulisi hillitä kaikin tavoin hintojen nousua ja turvata ihmisten ostovoima. Samalla eikö juuri nyt olisi aika hillitä valtion menoja. Ylevät tavoitteet tulevat usein kovin kalliiksi. Uusien virastojen perustaminen ei näet kuulosta kovin säästeliäältä.

Ympäristölupien ohituskaista on sikälikin tässä kriisissä ylimitoitettu, sillä Suomi on maakaasusta äärimmäisen vähän riippuvainen kansakunta ja olemme paitsi öljyn tuoja myös merkittävä jalostetun öljyn viejä. Venäjän öljyn merkitys on vähäinen ja helposti korjattavissa. Toinen tilanne on kieltämättä Saksassa, jossa tarkoituksella lisättiin riippuvuutta venäläisestä maakaasusta, ja luovuttiin ydinvoimasta. Kun kaasu korvataan kalliimmalla amerikkalaisella nesteytetyllä kaasulla, energiaköyhyys Saksassa lisääntyy. Nyt toivoisi tavallisen kansan puolesta, että Saksassa harkittaisiin takaisin ydinvoimaan palaamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yhtä kaikki nyt on taitavan politiikan aika. Ylevien ja kalliiden tavoitteiden vastapainona tarvitaan rutkasti maalaisjärkeä. Uudistuksia on tehtävä niin, että kansakunnalla on vara ne maksaa.