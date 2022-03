Lukijan mielipide: Kaikki diktatuurit kaatuvat aikanaan – Toivon, että minä tai kukaan mukaan ei syyllistyisi tietyn kansalaisuuden tai etnisen ryhmän demonisoimiseen

Tapahtumat Ukrainassa ovat otsikoissa joka päivä ja kuuluukin olla. Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan ei kukaan halunnut uskoa. Miten tämä on mahdollista, ovat monet kysyneet. Niin, koska Venäjä olisi ollut demokraattisesti johdettu kansakunta. Ei koskaan. Tsaarien aika, kommunismi ja nyt presidentti Putin lähipiireineen ovat hallinneet alamaisiaan propagandalla ja pelolla läpi vuosisatojen.

Miten voit vastustaa hallintoa, jos seurauksena on parhaimmillaan pidätys ja sakot muista seuraamuksista puhumattakaan. On helpompi olla ottamatta kantaa, kuten on aina tehty, pelon viitan alla. Ne venäläiset, jotka ovat vastustaneet julkisesti Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainaa vastaan tai hallintojärjestelmää, heidän rohkeutensa on kunnioitettavaa ja siemen muutokselle.

Pakotteet Venäjää vastaan ovat oikeutettuja. Mikä sitten on oikeudenmukaista, sen jokainen pohtikoon mielessään. Ukrainassa Venäjän armeija tuhoaa kaupunkeja, silpoo sotatoimillaan naisia, lapsia ja vanhuksia piittaamatta seurauksista. En usko tavallisen Pietarissa olevan Venäjän kansalaisen olevan yhtä mieltä sotatoimista, mutta hän on kyllä osaltaan myötävaikuttanut tapahtumiin, vaikenemalla valtiollisen hallintojärjestelmän diktatuurisista toimista.

Kaikki diktatuurit kaatuvat aikanaan, tavalla tai toisella. Millainen uusi hallintojärjestelmä sitten olisi, sen aika näyttää ja emme voi lähteä demonisoimaan tavallista venäläistä kaduntallaajaa. Nyt meneillään olevassa Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaa vastaan on uhreja molemmin puolin sodan osapuolia. On totta, Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukraina on sorakasa monilta osin ja miljoonat ihmiset ilman kotia. Venäläiset hyökkääjät palaavat sentään koteihinsa ehjien seinien sisälle. Henkilökohtaiset tragediat ovat sitten oma lukunsa, jossa suurimman kantaa Ukrainan kansa.

Suomessa asuvat venäläiset saanevat toisinaan myös epäasiallista kohtelua osakseen. Monet heistä ovat lähteneet pois synnyinmaastaan sen poliittisen tilanteen vuoksi. Toivon, että minä tai kukaan mukaan ei syyllistyisi tietyn kansalaisuuden tai etnisen ryhmän demonisoimiseen. Ihmisyys ja sen kunnioittaminen ovat avainasioita millaisen maailman me yhdessä rakennamme. Jopa niin, että diktatuuria vastaan on taisteltava sanoin, mutta myös teoin. Tässä kohtaa saatamme unohtaa ihmisyyden ja sen unohtaminen on kyllä yksi tie kohti diktatuuria.

J.P. Mäki