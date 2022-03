Nivalassa paikallinen nuorisoseura päätti, ettei vuokraa tilojaan salaliittoihin uskovalle kansanliikkeelle: "Haluamme tehdä kaikille selväksi, että me emme ole kyseisen liikkeen jäseniä"



Nivalassa Maliskylällä toimiva Liittola nuorisoseura on päättänyt lopettaa yhteistyönsä kiistellyn Me kansa -kansanliikkeen kanssa. Salaliittoihin uskova kansanliike on ollut koolla Nivalassa useamman kerran ainakin viime syksystä lähtien.