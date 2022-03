Drive My Car. Ohjaus Ryûsuke Hamaguchi. Käsikirjoitus Hamaguchi ja Takamasa Oe Haruki Murakamin novelleista. Kuvaus Hidetoshi Shinemiya. Pääosissa Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima. 179 min. K12. BioRex, Pietarsaari.

★★★★★

Etelä-Korean Netflix-sarja Squid Game sai Steven Spielbergin ihastelemaan, kuinka ”tuntemattomat voivat olla minisarjan pääosissa ja elokuvissa”. Näillä ”tuntemattomilla” on roolikrediittejä 40:stä 190:een. Nuorimmillakin parikymmentä.

Oscar-voittaja Parasiten (2019) pääosanesittäjillä on rooleja ollut nelisenkymmentä. Minarista (2020) Oscarin voittaneella Youn Yuh-jungilla viisikymmentä. Silti länsimaissa omahyväisesti pidämme aasialaistähtiä tuntemattomina suuruuksina, kun suuri osa elokuvakulttuurista on meille vierasta.

Tuorein Oscar-voittaja on Japanin Drive My Car. Sen pääosassa teatteriohjaaja Kafukua esittävällä Hidetoshi Nishijimalla on takana 110 elokuva- ja tv-roolia. Tv-käsikirjoittajavaimo Otoa esittävällä Reika Kirishimalla 70. Nuorin tähdistä, autokuski Misakia näyttelevä Tôko Miura, 25, on nähty 40 roolissa.

Paradoksaalisesti tietämättömyytemme voi olla etu. Osaaminen paistaa Drive My Carin kaikilta tekemisen tasoilta, mutta se, mitä näemme, tuntuu tuoreelta. Näyttelijöilläkään ei ole viattomille silmillemme aikaisempien roolien painolastia. Koemme kaiken paljaana, kuin uutena.

Jotain tuttua sentään.

Venäläinen kulttuuri on suomalaisille läheisempää kuin japanilainen, usein Tsehovin näytelmien ja novellien vuoksi. Tsehov on ohjaaja Ryûsuke Hamaguchille tärkeä kirjailija. Sodankylässä 2019 näkemässäni filmissä Asako I & II (2018) nuoret harjoittelivat Kolmea sisarta. Drive My Carissa valmistellaan Vanja-enoa ensi-iltaan.

Myös Hamaguchin samana vuonna ilmestyneessä Wheel of Fortune and Fantasyssä (2021) on huomattu Tsehovin tyyliä ilmaista suurta pienten yksityiskohtien kautta. Tsehov saattaa hyvinkin tehdä Hamaguchista suomalaiskatsojille läheisen ohjaajan.

Tai sitten se Drive My Carissa keskeistä roolia esittävä klassikko, Saab 900. Kafuku on autosta pakkomielteisen tarkka, kunnes oppii pikku hiljaa luottamaan teatterin hänelle kuskiksi määräämään Misakiin.

Teatterin ja television maailma ohjaaja- ja näyttelijätähtineen sekä uskottomuushuolineen voisi tuntua liian elitistiseltä ilman tytön roolia. Misaki on lapsena kaltoinkohdeltu, köyhyydestä heikot eväät elämäänsä saanut työläinen, jonka on itse raivattava tiensä maailmassa.

Tv-tähti Kōji (Masaki Okada, 32, rooleja 72) kehuu Kafukun ohjauksien pieniä yksityiskohtia, huomioita, jotka monilta menisivät ohi. Vanja-enon ikäiseltä (47) Kafukulta ei mene ohi se yksityiskohta, että Kōjista on tullut Oto-vaimon nuori rakastaja.

Ohjaaja saa mahdollisuuden kostaa näyttelijälle. Näytelmän roolituksessa Kōji hakee kiihkeän Astrovin osaa, mutta Kofuku pakottaa miehen ottamaan elämäänsä tyytymättömän Vanjan roolin.

Kolmituntinen Drive My Car sekoittaa kuvitelmaa, elämää ja teatteria. Se on kiinnostunut tarinoista, valheista ja totuudesta. Tsehovin viisaiden näytelmien tavoin Hamaguchin elokuva ymmärtää osapuolia ja antaa kaikille mahdollisuuden pitkiin puheenvuoroihin ja aseistariisuviin kasvokuviin.

Modernisti kerroksellinen Drive My Car on linjoiltaan klassinen. Kun ase on esitelty, sitä on käytettävä. Vanha keino, kolmas kerta toden sanoo, on sekin käytössä. Vanha ohjaaja pelastaa nuoren näyttelijän tyhmyyksiltä kaksi kertaa, mutta ei enää kolmatta.

Hamaguchille hiljaisuus, täysi äänettömyys, on tehokeino. Viittomakieli saattaa olla kaunein kieli elokuvassakin. Ainakin visuaalisin. Kaunopuheisin näyttelijöistä on kuuro, kuten myös Oscar-filmissä CODA – Kahden maailman välissä, ja kuten viikon Yle Teeman espanjalaisklassikossa Tristana (1970). Keski-Pohjanmaalla kansainvälisen sarjan Oscar-voittaja jatkaa Pietarsaaressa.