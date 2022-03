Finnmaster Boats esittelee uuden yhdeksänmetrisen huippumallinsa ensi viikonloppuna – Kokkolalaisen venevalmistajan tilauskanta on tällä hetkellä ennätyksellisen korkealla



Tapio Lehtinen Toukokuun viimeisenä viikonloppuna Kokkolassa pidettäville Vesille-messuille on tulossa kunnon kattaus moottoriveneitä. Tulevilla messuilla on kokkolalaiselta venevalmistajalta Finnmaster Boatsilta esillä useita malleja, joista yksi on T-sarjan uusin malli.