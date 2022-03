Joko ruoan hinta on noussut liian kovaksi? Vastaa kyselyyn, Keskipohjanmaa tekee aiheesta juttua

Ruoan hinta voi nousta Suomessa tänä vuonna ennätysnopeasti, arvioi Pellervon taloustutkimus (PTT). Tutkimuslaitoksen ennusteen mukaan Suomessa voi olla edessä suurin ruoan hinnan vuositason nousu EU-jäsenyyden aikana.

– Ruoan hinnannousu on selvästi yleistä inflaatiokehitystä nopeampaa, toteaa tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg PTT:n tiedotteessa.

PTT:n mukaan on hankala arvioida, milloin hinnankorotukset näkyvät kuluttajille kauppojen hyllyillä. Ajoittumisessa voi olla eroja eri kaupparyhmien ja tuotteiden välillä. Painetta hinnankorotuksiin on joka tapauksessa kaikissa elintarvikkeissa, mutta korotusten vauhdissa on isoja eroja sekä tuoreryhmien välillä että niiden sisällä, tiedotteessa todetaan.

