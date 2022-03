Koronatartuntojen määrä jatkuu korkeana Soiten alueella. Soiten alueella on edelleen voimassa laaja kasvomaskisuositus sekä hybridimallinen etätyösuositus. Viimeisen 14 vuorokauden aikana Soiten testauksessa on todettu yhteensä 2 222 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 2 871 / 100 000 asukasta.

Viime viikolla Soiten näytteenotossa todettiin yhteensä 1 129 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on pysynyt vastaavissa lukemissa viimeiset viikot. Kaikki tartunnat eivät kuitenkaan tule Soiten terveydenhuollon ammattilaisten tietoon, sillä kotitestausta suositellaan ensisijaisena testausmenetelmänä.

Koronavirusnäytteitä otetaan Soitessa viikoittain noin 2 000 kappaletta. Viime viikolla koronavirustesteistä jopa 57 % oli positiivisia. Osa näytteistä lähetetään tarkempaan analyysiin, sekvensointiin, virusvariantin selvittämiseksi. Viime viikkoina puolet sekvensoiduista näytteistä on ollut omikronin BA.1 varianttia ja puolet BA.2 varianttia.

Koronavirusepidemia on aiheuttanut kuormitusta Keski-Pohjanmaan keskussairaalaan ja hetkittäin sairaalahoidossa on ollut yli 20 koronapotilasta. Tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa 18 koronapositiivista potilasta. Teho-osastolla ei ole ollut hoidossa koronaviruspotilaita useampaan viikkoon.

Yksityistilaisuudet suositellaan järjestettäväksi hygieniaohjeistukset huomioiden.