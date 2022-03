Pääkirjoitus: On iloinen asia, kun työvoiman tarve ja työvoima kohtaavat – ammattikoulutuksella on paikkansa Keski-Pohjanmaalla

On hieno uutinen, kun nuorisoa kiinnostavat ne alat, joilla on työvoimapulaa. Näin on ainakin kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alueella, jossa Kpedun ja Jedun yhteishaussa pyrittiin aloille, joissa on huutava tarve työvoimalle. Pohjalaismaakunnissa tiedetään, miltä tuntuu, kun työvoimaa ei saa. Työvoimapula on jopa yritysten laajentumisen este.

Sähkö-, logistiikka-, rakennus-, media- sekä sosiaali- ja terveysala kiinnostavat nyt opiskelemaan hakevia ihmisiä. Sosiaali- ja terveysalan osaajien liian vähäinen määrä on valtakunnallinen ongelma, joka näyttäytyy tälläkin seudulla. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan muutakin kuin opiskelijoita, mutta siitä on hyvä aloittaa. Seuraavaksi valmistuneiden on viihdyttävä unelmiensa alalla. Kpedun koulutuksista määrällisesti eniten haettiin juuri sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon. Myös metallialasta näyttää tulleen hakijamäärän perusteella suorastaan trendikäs.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedun) rehtori Sirkku Purontaus iloitsee siitä, että työelämän kannalta tärkeät alat pitivät pintansa (KP 31.3.). Kollega Pohjois-Pohjanmaalta, Jedun vt. rehtori Erkki Juola muistuttaa, että paikallinen väki ei tahdo riittää yritysten tarpeisiin. Juolan mukaan nuoret seuraavat työllistymismahdollisuuksia ja tekevät ratkaisuja sillä perusteella.

Nuorten ja työpaikkojen vuoksi sopii toivoa, että opintojen kautta saatava ammatti kantaa ja vastaa toiveita. Monet kiehtovatkin työtehtävät sisältävät myös tylsältä tuntuvia, mutta välttämättömiä rutiineja. Työelämän vaativuus saattaa yllättää sen lisäksi, että työ palkitsee. Toisaalta työnsaannin varmuus tai jatko-opintomahdollisuudet kannustavat varmasti nuoria, jotka ovat valinneet alansa ja opintonsa huolella.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Täkäläisellä ammattikoulutuksella on hyvät suhteet yrityksiin. Myös yritykset pitävät tärkeänä sitä, että alueen omat nuoret löytävät paikkansa omilta juuriltaan. Yritysten ja oppilaitosten tiivis yhteistyö on välttämätöntä, että nuoret saavat hyvän työpaikan ja työuran samalla, kun yritykset löytävät työvoimaa. Parhaimmillaan nämä tavoitteet toteutuvat.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.