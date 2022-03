Saapa nähdä, elääkö Suomen olympiakomitean puheenjohtaja tämän päivän John Steinbeckin hengessä. Ihan ehkä ei vetoja kannata lyödä, onko Vapaavuoren Jannen torstai toivoa täynnä.

Kriisikokoukseksi Olympiakomitean keskiviikkoillan istuntoa saattoi nimittää. Sen tuloksesta saanemme parempaa tietoa aamupäivän aikana.Erota Vapaavuori ei kuitenkaan aio.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön pomon Mika Lehtimäen tapauksen käsittelyssä on ilmennyt jatkuvasti uusia piirteitä. Väistämättä on syntynyt varteenotettava epäilys, ovatko kaikki puhuneet ihan niin totta kuin osaavat ja heiltä on voinut kohtuudella edellyttää? Erityisesti tämä tarkoittaa Olympiakomitean puheenjohtajaa.

Pitää sekin todeta suoraan, että ei varapuheenjohtajiakaan voi tapauksessa syyntakeettomiksi julistaa. Sari Multala ja Susanna Rahkamo saivat tietää Lehtimäen varoituksesta, mutta heille hänen jatkopestinsä kelpasi.

Ovatko kaikki puhuneet ihan niin totta kuin osaavat?

Lehtimäen saaman varoituksen salailukin oli OK:n johtonaisilta ihan OK.

Menee foliohattuiluksi, mutta mahtoiko kyse olla kokoomusveljen ja -sisarien yhteisestä päätöksestä? Ei tosin Rahkamoa tietenkään se tee kokoomuslaiseksi, että hänen isänsä, Helsingin kaupunkia Vapaavuoren tavoin johtanut, Kari on ruiskukkapuolueen värejä tunnustanut.

Ehkä sitten naiivia nykytiedon (?) valossa, mutta pitkälti uskoin Mika Lehtimäen puheita maanantain tiedotustilaisuudessa. Itse asiasta ei ole satavarma tietoni lisääntynyt, mutta vahva epäily ainoastaan vain ”liian kaverillisista” yöllisistä viesteistä.

Nythän voi olla niin, että Olympiakomitean pöydän puhdistajaksi ja tahraantuneen mainepyykin pesijäksi valitaan mies syvältä Keski-Pohjanmaalta ja sen upeasta keskuskaupungista.

Etelän media, Ilta-Sanomat ensimmäisenä, nosti Tuomo Puumalan jo runsas kuukausi sitten varteenotettavimmaksi ehdokkaaksi Olympiakomitean uudeksi toimitusjohtajaksi.

Keskipohjanmaankin tietojen mukaan Puumala todellakin on vahvoilla urheilun yhteen huippuvirkaan. Haastattelussa hän on jo ollut. Ei tietystikään ainoana hakijana, mutta yhtenä ehdottomista kärkikandidaateista.

Jos ensi sunnuntaina 40 vuotta täyttävä Puumala tehtävään valittaisiin, selviäisi toinenkin asia. Ensi kevään eduskuntavaaleissa hän ei paluuta politiikkaan yrittäisi.