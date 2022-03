Helsinki

Nato-jäsenyyden kannatus on noussut ennätyskorkealle, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä mielipidekyselystä. Sen mukaan suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä sotilasliitto Natoon, 16 prosenttia on liittymistä vastaan ja 23 prosenttia ei osaa sanoa mielipidettään. Jäsenyyden kannatus näyttää nousseen kaikissa väestöryhmissä.

Helsingin Sanomat kertoo, että Naton kannatus on nyt korkeammalla kuin koskaan lehden parikymmentä vuotta kestäneessä mittaushistoriassa. Tietojen keräysmenetelmä kuitenkin muuttui maaliskuussa puhelinhaastatteluista internetpaneeliin, minkä vuoksi tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Nyt julkaistunKantar TNS:n toteuttaman kyselyn aineisto koottiin tämän viikon alussa, ja siihen vastasi 1 080 henkeä. Virhemarginaali on koko aineiston tasolla kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ei sulje pois mahdollisuutta maan Nato-jäsenyydestä. Andersson kertoi asiasta Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n haastattelussa.

Pääministerin mukaan Venäjän hyökkäys on muuttanut turvallisuustilannetta perusteellisesti ja siksi nyt voi olla syytä harkita uudelleen Ruotsin liittoutumattomuutta.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit on aiemmin päättänyt, ettei se kannata sotilasliitto Natoon liittymistä. Andersson on aikaisemmin sanonut, että Ruotsin Nato-hakemus horjuttaisi Euroopan turvallisuustilannetta.

Presidentti Sauli Niinistö sanoi ruotsinkielisen Svenska Ylen haastattelussa keskiviikkona uskovansa, että sotilasliitto Naton jäsenhakijoiltaan edellyttämä tieto kansan tuesta on olemassa Suomessa.

Hänen mielestään nykyiset mielipidemittaukset osoittavat, että suomalaisten enemmistö tukee Suomen mahdollista jäsenyyttä Natossa.

– En ole havainnut, että joku sanoisi, että tehdyt kyselyt Nato-jäsenyydestä eivät kertoisi, kuinka asia on, Niinistö sanoi ruotsinkielisessä haastattelussa.

Kaksi viikkoa sitten julkaistussa Ylen kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 62 prosenttia vastanneista. Helsingin Sanomien keskiviikkona julkaiseman kyselyn mukaan Suomen Nato-jäsenyyttä tukee 61 prosenttia vastaajista.