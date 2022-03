Yhdysvaltain ja Britannian tiedustelu: Putinia pelkäävät alaiset ovat antaneet tälle harhaanjohtavaa tietoa tilanteesta Ukrainasta

Helsinki

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kokenut saaneensa neuvonantajiltaan harhaanjohtavaa tietoa Ukrainan sodasta, mikä on johtanut tämän suhteiden heikentymiseen hänen lähipiirinsä kanssa, kertoo Valkoinen talo. Valkoinen talo nojaa tietonsa asiasta Yhdysvaltain keräämään tiedustelutietoon.

– Meillä on tietoa, että Putin on kokenut tulleensa Venäjän armeijan harhaanjohtamaksi, mikä on aiheuttanut jännitteitä hänen ja armeijan johdon välillä, sanoi Valkoisen talon viestintäjohtaja Kate Bedingfield.

Yhdysvaltojen mukaan Putin ei ole saanut todenmukaista tietoa esimerkiksi Venäjän joukkojen heikosta suorituskyvystä Ukrainassa tai siitä, miten paljon Venäjän talous on kärsinyt pakotteista. Putin ei ole myöskään tiennyt, että Venäjä on joutunut lähettämään varusmiehiä sotimaan Ukrainaan.

Syynä on se, että Putinin lähipiiri on pelännyt kertoa tälle totuutta tilanteesta.

Myös nimettömänä pysytellyt korkea-arvoinen EU-lähde kertoo Guardianille, että Yhdysvaltain tiedot ovat linjassa eurooppalaisten näkemyksien kanssa.

– Putin on luullut, että asiat ovat sujuneet paremmin kuin ne ovatkaan. Se on ongelma, kun ympäröit itsesi jees-miehillä tai istut heidän kanssaan vain hyvin pitkän pöydän ääressä, diplomaatti sanoi viitaten uutiskuviin, jossa Putin on tavannut ihmisiä istuen pitkän pöydän päässä, usein metrien päässä keskustelukumppaneistaan.

Myös Britannian tiedusteluelimen GCHQ:n johtaja Jeremy Fleming sanoi australialaisessa yliopistossa pitämässään puheessa torstaina, että Putinin neuvonantajat pelkäävät kertoa tälle totuutta tämän epäonnistuvasta sotastrategiasta Ukrainassa.

Flemingin mukaan Putin on aliarvioinut niin ukranalaisten vastarinnan, kansainvälisen yhteisön yhtenäisyyden Venäjää vastaan ja talouspakotteiden vaikutukset.

– Olemme nähneet venäläisten sotilaiden -- joilta puuttuu niin aseita kuin moraalia -- kieltäytyvän käskyistä, sabotoivan omaa varustustaan ja jopa ampumalla vahingossa alas oman lentokoneensa, Fleming sanoi.

– Ja vaikka Putinin neuvonantajat pelkäävät kertoa tälle totuuden, täytyy hallinnolle olla kuitenkin kristallinkirkasta näiden virhearviointien laajuus ja se, mitä on menossa, hän sanoi.

Venäjä ilmoitti tulitauosta

Venäjä ilmoitti myöhään keskiviikkona tulitauosta Ukrainan Mariupolissa, jotta siviilit voidaan evakuoida. Tulitauon on määrä alkaa torstaina aamulla.

Venäjän puolustusministeriö ehdotti keskiviikkona antamassaan lausunnossa, että humanitaarinen operaatio toteutettaisiin yhteistyössä YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun ja Punaisen Ristin kansainvälisen komitean kanssa.

Venäjän saartamassa eteläisessä satamakaupunki Mariupolissa arvioidaan olevan edelleen peräti 160 000 ihmistä.

Maanantaina Mariupolin pormestari Vadym Boitshenko pyysi kaupungin täysimittaista evakuointia.

Zelenskyi: Ukraina valmistautuu puolustamaan Donbassia

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ilmoitti, että hän ei usko Venäjän rajoittavan sotatoimiaan.

– Emme usko kehenkään, emme yhtäkään kaunista fraasia, hän sanoi ukrainalaisille pitämässään videopuheessa myöhään keskiviikkoiltana.

– Kyllä, käynnissä ovat neuvottelut. Mutta silti kyse on vielä vasta sanoista, hän sanoi muun muassa Guardianin mukaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän joukot valmistautuvat keskittämään nyt taisteluitaan Donbassin alueelle Itä-Ukrainassa. Hänen mukaansa Ukrainan armeija on valmis taisteluihin idässä.

– Me emme anna mitään pois. Taistelemme jokaisesta metristä maa-alueellamme, hän sanoi.

Venäjän varapuolustusministeri Aleksandr Fomin kertoi tiistaina, että Venäjä aikoo vähentää "radikaalisti" sotilaallista toimintaansa Kiovan ja Tshernihivin kaupunkien lähistöllä Ukrainassa. Fominin mukaan tämän tarkoituksena on lisätä molemminpuolista luottamusta ja luoda sopivat olosuhteet tuleville neuvotteluille ja rauhansopimukseen pääsemiselle.

Fomin kertoi asiasta sen jälkeen, kun Ukrainan ja Venäjän edustajat olivat neuvotelleet rauhasta Turkin Istanbulissa.

– Me tiedämme, että kyse ei ole vetäytymistä, vaan karkottamisen seurauksista. Se on puolustajiemme työn ansiota. Mutta samalla tiedämme, että Venäjän joukot ovat kasaantuneet Donbassiin uusia hyökkäyksiä varten. Ja valmistaudumme sitä varten, Zelenskyi sanoi.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvotteluiden olisi määrä jatkua perjantaina.