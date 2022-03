Keskusta haluaa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän seuraajaksi Antti Kurvisen ja uudeksi tiede- ja kulttuuriministeriksi Petri Honkosen

Helsinki

Keskusta haluaa maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän seuraajaksi Antti Kurvisen. Kurvisen tilalle tiede- ja kulttuuriministeriksi on puolestaan nousemassa ministerikierrätyksessä puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen.

Valinnat tehtiin kokouksessa, jossa olivat mukana keskustan eduskuntaryhmä, puoluehallitus ja europarlamentaarikot. Ministerit nimittää presidentti.

Nykyinen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) väistyy ministerin paikaltaan, koska hän ei ole asettumassa ehdolle enää ensi vuoden eduskuntavaaleissa. Leppä ilmoitti päätöksensä yhteydessä, että hän on valmis luopumaan salkustaan etuajassa.

Maatalousministeri Kauhavalta

Kauhavalainen Kurvinen on taustaltaan luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, ja hän on toiminut aiemmin muun muassa keskustanuorten puheenjohtajana. Eduskuntaan hän nousi vuosi 2015.

Vaalikauden alkupuolella Kurvinen toimi eduskuntaryhmänsä puheenjohtajana.

Uusi ministeri aloittaa tilanteessa, jossa maataloustuottajien tilanne on ollut heikko energian ja lannoitteiden hintojen voimakkaan nousun seurauksena.

Taustalla on myös viime kesän kuivuuden aiheuttama kehno sato, minkä lisäksi Venäjän sota Ukrainassa sotkee maailmankauppaa ja koko maailman elintarvikehuoltoa.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) johtama ministeriryhmä on hahmotellut, että maatalouden tilannetta pyrittäisiin helpottamaan 300 miljoonan euron tukipaketilla.

Varapuheenjohtajasta Kurvisen seuraajaksi

Myös Honkonen on toisen kauden kansanedustaja. Hän on kotoisin Saarijärveltä Keski-Suomesta ja valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 2014 eli vuotta ennen valintaansa kansanedustajaksi. Honkonen on koulutukseltaan historian ja yhteiskuntaopin opettaja.

Keskustan nuorempaa polvea edustava 34-vuotias Honkonen on toiminut puolueen varapuheenjohtajana syksystä 2019 alkaen. Hän haki puolueen puheenjohtajaksi vuotta myöhemmin, mutta jäi äänestyksessä kolmanneksi.

Tällä vaalikaudella Honkonen on toiminut eduskunnassa perustuslakivaliokunnan jäsenenä.

Tiede- ja kulttuuriministerin pesti on vaihtunut usein, sillä Honkosesta on tulossa neljäs henkilö tehtävässä tällä vaalikaudella. Ensimmäisenä salkkuun tarttui Annika Saarikko, jonka äitiysvapaan ajan tehtävää hoiti Hanna Kosonen. Saarikon siirryttyä valtiovarainministeriksi tehtävään nimitettiin Kurvinen. Nimike on tällä vaalikaudella käytössä ensimmäistä kertaa.