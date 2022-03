Rovasti Eero Palolan muistokirjoitus – Hyvä paimen huolehti laumastaan loppuun asti

Eero Johannes Palola, Keski-Pohjanmaan profeetta on poissa. Helmikuun 24. päivänä tänä vuonna saimme suruviestin, että Vetelin eläkkeellä oleva kirkkoherra ja entinen lääninrovasti Eero Palola on saanut taivaskotikutsun.

Eero Palola vietti lapsuutensa ja nuoruutensa Kokkolan Ykspihlajassa. Hän oli syntynyt 3.7.1933. Taivasasiat ja turvallinen Jumala-suhde tulivat tutuksi jo lapsuudessa. Äiti oli ahkerasti mukana seurakunnan toiminnassa ja oli Eerolle hengellinen kasvattaja. Eeron vanhempien veljien lähtö rintamalle vaikutti myös äitiin ja johdatti kyselemään suurempaa apua Kaikkivaltiaalta.

Vuonna 1952 Eero lähti opiskelemaan teologiaa Helsinkiin. Opiskeluaikana hän kohtasi kuorotoiminnan kautta tulevan puolisonsa Irja Sareksen, joka oli syntynyt nykyisen valtakunnan rajan takana, Kurkijoella, Karjalassa. Irjan isä, Lapuan kirkkoherra Eino Sares vihki heidät kristilliseen avioliittoon juhannuksena 1956. Perheeseen syntyi kolme lasta: Marja, Markku ja Mirja.

Eero vihittiin papiksi Lapualla 1957, josta alkaen hän palveli pappisvirassa useassa eri paikassa Lapuan hiippakunnassa, kunnes hänet valittiin vuonna 1963 Vetelin kirkkoherraksi. Vaalissa hän oli vastakkain Eerikki Lylyn kanssa, joka toimi myöhemmin mm. Kälviän ja Kaustisen kirkkoherrana ja Kokkolan rovastikunnan lääninrovastina. Myös Eero Palola toimi lääninrovastina vuodet 1984–1996.

Itse tutustuin Eero Palolaan lähemmin, kun olin seitsemän vuotta Perhonjokilaakson päätoimittajana 1980-luvulla ja mukana myös Vetelin kirkkovaltuustossa ja -neuvostossa. Sinä aikana syntyi meille Palolan kanssa läpi elämän kestänyt ystävyys ja Hengen yhteys. Eero oli kirkkoherrana ymmärtävä ja hyvä paimen. Hänestä ei voida sanoa, että hän olisi halunnut sammuttaa Henkeä. Hän antoi tilaa toimia seurakunnassa ja järjestää tapahtumia ja antoi niille tukensa.

Suurella kiitollisuudella ja lämmöllä muistelen, miten turvallista oli, kun rovasti saarnasi ja toimitti jumalanpalveluksen. Saarnansa hän aloitti lähes poikkeuksetta kaikkein keskeisemmällä muistutuksella: ”Kalliisti lunastettu seurakunta.” Jo alkutervehdyksellä hän vei kuulijansa Kristuksen lunastustyön juurille.

Eero-rovastin saarnat olivat Kristus-keskeisiä. Ne käsittelivät syntiä ja armoa. Eikä saarnoissa jäänyt epäselväksi, miten päästään taivaaseen. Muistan, miten hän opetti kuulijoitaan tarkkailemaan kriittisesti myös kristillistä julistusta, sanoen: ”Meidän tulee kuunnella julistajia ja julistusta tarkasti, kuka pelastuksen asiassa saa kunnian ja kenelle kuuluu häpeä. Kunnia pelastuksen asiassa kuuluu vain Kristukselle ja ihmiselle, sinulle ja minulle kuuluu vain häpeä.”

Hiippakuntakokouksen alussa Oulun tuomiokirkossa Eero-rovasti piti saarnan. Halsuan kirkkoherra Jouko Heikkinen totesi messun jälkeen minulle, että Eero saarnaa kaikille samalla lailla kuin omalle seurakunnalleen Vetelin kirkossa. Se oli juuri näin. Tärkein asia, pelastuksen asia tuli julistetuksi ja kaikille kerrotuksi, se että taivas on auki Kristuksen sovintotyön tähden ja kaikille kuuluva anteeksiantamus on nytkin Kristuksen veressä ja lahjoitetaan meille sanassa, kasteessa ja ehtoollisessa.

Tuo hyvän paimenen mieli säilyi hänellä loppuun saakka. Kävelimme yhdessä puolisoni Eilan ja rovastin kanssa Vetelin Harjukodilla ruokasaliin. Eero kysyi pöytään istuttuaan, meidän tehdessä lähtöä: ”Onko kaikki niin kuin ennenkin?” Vastasin: ”On! Jeesuksen veressä on edelleen kaikkien syntiemme anteeksiantamus.” Hän sanoi: ”Hyvä, halusin vain, että kaikki muutkin sen täällä kuulevat!”

Kuulin kysymyksessä ja Eeron vastauksessa vanhan paimenen huolen laumastaan, jonka keskellä hän nyt asui, ettei yhdeltäkään jäisi kuulematta, miksi Jumalan Karitsa on kuollut ristillä. Siihen samaan huoleen hän kertoi heränneensä Kanadan matkallaan 1980-luvun alussa. Hän kertoi ymmärtäneensä, että tapaa nuo ihmiset viimeisen kerran. Minulla täytyy olla heille jotakin sellaista kerrottavaa, joka kestää. Ainoa, mikä kestää on Jumalan sana ja Kristuksen sovitustyö ristillä, hän joskus muisteli.

Eero Palolan vaikutus on laaja. Hänellä oli suuri, kiitollinen ja uskollinen kuulijakunta. Eläkkeelle siirryttyään hän toimi ahkerasti sotaveteraanien hengellisen työn parissa Keski-Pohjanmaalla. Lisäksi hän oli Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen hallituksessa ja sen puheenjohtajana. Hän kutsui lääninrovastina Kokkolan rovastikuntakokoukseen alustajat puhumaan maallikkoudesta. Tuon kokouksen perintöä on edelleen, yli 30 vuotta toiminut Kokkolan rovastikunnan maallikkokoulu, mikä on ainut laatuaan maassamme.

Vetelin kirkkoherra Vesa Parpala toimitti seurakuntansa entisen kirkkoherran ja lääninrovastin ruumiin siunauksen 26.3.2022. Hän totesi siunauspuheessaan mm. että Eero Palola otti hengelliset asiat tosissaan, mutta ei ollut tosikko.

Se on totta! Vetelin rovastista on liikkeellä paljon hauskoja tarinoita. Eerolla oli nopea ja hyvä tilannekomiikan taju. Edesmennyt Oulun piispa Olavi Rimpiläinen kutsui Eeroa Keski-Pohjanmaan profeetaksi.

Olimme piispan kanssa tulleet maallikkokoulun avajaisiin Kaustisen seurakunnan leirikeskukseen. Hän ja rovasti keskustelivat heille tyypilliseen malliin, hauskasti sanaillen. He eivät huomanneet, että väkeä oli jo tullut saliin. Lopulta piispa tähän havahtui ja sanoi: ”Vaikka me tämän lääninrovastin kanssa näin heittelemme toisillemme, on meillä aivan rikkumaton rakkaus.” Tähän Eero nopeasti: ”Niin, ainakin piispan puolelta!”

Eero Palola oli lahjakas musiikkimies. Usein hän säesti virret ja laulut. Kerran Vetelin seurakuntatalolla hänen istuessaan flyygelin takana säestäjänä, meni tuttu kolehdin kerääjä ja otti lompakon rovastin povitaskusta. Eero jatkoi soittoaan, mutta totesi: ”Älä ota paljon!”

Marjan, Markun ja Mirjan perhekuntien lisäksi Eero-rovastia jäi kaipaamaan suuri seurakuntalaisten ja ystävien joukko.

Hannu Kippo

Kirjoittaja on Eero Palolan ystävä, entinen seurakuntalainen ja kirkolliskokousedustaja.