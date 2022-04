VIli Ruuskan äänikolumni: Peräkammarin poika parisuhdenimityksien kimpussa

Kuuntele kolumni tästä (kolumni luettavissa alla):

Nyt – vai taas? – on toimittaja Ruuska juoksuhiekan kaltaisella maaperällä. Aion kommentoida aihetta, josta niin sanottuja kenttähavaintoja ei ole liikaa. Muotoillaan nyt vaikka niin.

Ensin latelen näkemyksiäni, sitten kerron aineiston perusteella, miten asiat oikeasti ovat. Otan mielihyvin vastaan tämän kirjoituksen lukevien mielipiteitä – olittepa kokemusasiantuntijoita tai ette. Eli pistähän kommentoiden tätä raapustusta esimerkiksi Keskipohjanmaan verkkosivuilla.

No niin. Kielentutkimuksen näkökulmasta – ja muutenkin – on kiehtovaa pohtia, mitä nimityksiä parisuhteessa elävät käyttävät toisistaan. Mikä on sopivin nimitys? Millaisia assosiaatioita syntyy mistäkin nimityksestä? Siinä muutama viitoittava kysymys, jotta saat kiinni aiheesta.

Mies- tainaisystävää ei voi käyttää ennen kuin on riittävän vanha. Poika- ja tyttöystävä ovat niin ikään ikäsidonnaisia nimityksiä eli käyttökelpoisia rajallisen ajan siellä ikähaitarin toisessa päässä.

Emäntä on negatiivisia mielleyhtymiä naispuolisissa laukaiseva nimitys. Ymmärrän, kuinka nimitys yhdistetään sen alkuperäiseen merkitykseen agraariyhteisössä. Minulle se ei ole yhtä sosiaalisesti leimaava nimitys, mutta hyvähän se on täältä sivusta pariutumattomana miehenä huudella.

Isäntää ei käytä kukaan – kukaties siksi, että se on suora linkki sellaisiin parisuhteisiin tai siihen aikakauteen, jossa nainen elää alistetussa asemassa. Vaimo ja puoliso ovat merkitykseltään suhteellisen neutraaleja nimityksiä eli sinällään käyttökelpoisia. Ilmaisuvoima on niin ja näin. Ovat muodollisia, kumppania etäisehkösti kuvaavia.

Niin, kumppani. Kumppani on hienoisesti iskevämpi mutta vain hienoisesti. Niputan senkin samaan sarjaan.

Muijaa olen käyttänyt surutta niin sanotusti laput silmillä. Tietämättömyyttäni. Se on kuulemma loukkaava nimitys. Kielensisäisen todellisuuden ulkokehälle joutuneelle minulle se hahmottuu arkikielisenä mutta merkitykseltään melko neutraalina. Parempana tai paremmin käyttöön taipuvana kuin emäntä.

Kiitokset aluksi Jenni Kynkäänniemelle, jonka pro gradu -tutkielmaan viittaan. Hän tutki kyselytutkimuksen avulla sanojen emäntä, muija ja vaimoke semantiikkaa.

Tutkimuksen perusteella emäntä kertoo jossakin määrin valtasuhteista – suuntaan tai toiseen. Kuitenkin "enemmistö vastaajista piti nimitystä myönteisenä". Vaan missä yhteydessä käytettäessä? Se olisi toisen tutkimuksen väärti.

Tutkimus osoittaa minun olevan väärässä ja miljoonan naisen – määrä on summittainen ja toissijainen tässä kontekstissa – olevan oikeassa. Muijan käyttö voi viitata siihen, että mies ei arvosta puolisoaan. Muija tosin oli keskimäärin neutraalimpi tai myönteisempi nimitys miesten kuin naisten mielestä.

Taitaa siis olla meidän miesten paha tapa kuvata naista ja nimenomaan miesten keskinäisissä keskusteluissa. Hyi meitä!

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Ainakin sen voi todeta, että parisuhdesanasto herättää mielipiteitä laidasta laitaan sukupuolittain mutta myös yksilöittäin. Tämä(kin) todistaa, että ilmaisuvoimaisen mutta kuhunkin elämäntilanteeseen tai parisuhteen vaiheeseen sopivan nimityksen valikointi ei ole helppoa.

Jotain nimitystä kuitenkin on käytettävä. Ellei käytetä, silloin sitä vasta vaikeassa tilanteessa ollaankin.