Susikanta on kasvanut etenkin läntisessä Suomessa – Kun ravintoa on saatavilla, onnistuu pesintä entistä varmemmin: "Tähän aikaan vuodesta nuori susi voi eksyä kaupunkimaisellekin alueelle", sanoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola



Next

Susi Ähtärin eläinpuistossa. Kuva on vuodelta 2013.

Susi Ähtärin eläinpuistossa. Kuva on vuodelta 2013.

Suomen susikanta on kasvanut viime vuosina, ja uusista reviireistä valtaosa on syntynyt läntiseen Suomeen. Susilaumoja on useita, sanoo Suomen riistakeskuksen Pohjanmaan riistapäällikkö Mikael Luoma.