Tiina Ruotsalan kolumni: Maliskylän Liitolan nuorisoseura Nivalassa käytti järkeä ja sanoutui irti hölynpölystä

Torstai-illan dokumentti "syöpää sairastaneesta" Belle Gibsonista pitäisi lailla määrätä jokaisen netistä ja somesta totuutta etsivän katselulistalle. Lapsesta saakka luikuria laskeneen Gibsonin oli helppo höynäyttää ihmisiä ja nousta yhdeksi ensimmäisistä Instagramin supervaikuttajista.

Kukapa ei tarttuisi somessa heitettyyn syöttiin, jossa kaunis nuori nainen paljastaa saaneensa parantumattoman aivokasvaimen ja elinaikaa olevan rajoitetusti. Kuinka ollakaan Gibson ei kuollutkaan, vaan koki ihmeparantumisen kasvisruualla ja vaihtoehtohoidoilla.

Rahaa virtasi ovista ja ikkunoista. Dokumentissa arvioidaan ilmiössä liikkuneen kolmen miljardin euron rahat. Nainen lanseerasi sovelluksen ja julisti wellnessin parantavaa sanomaa 300 000 seuraajalleen. Toki huijarista hyötyivät myös esimerkiksi Apple ja kustantamo Penguin.

Huonostihan siinä kävi, kun kaunotar sairastui yhä useampaan syöpään, vaikka eli niin terveellisesti. Wellness piti hänet kuitenkin elossa. Lopulta luikurisoppa oli niin sakeaa, että se alkoi tarttua kurkkuun. Pahoin voivat myös kaikki Gibsoniin sokeasti uskoneet, kun totuus paljastui.

Elämme aikoja, jossa kaiken maailman salaliittoteoreetikot saavat vapaasti heitellä netistä kaivamiaan totuuksia ilman, että heitä vaaditaan perustelemaan väitteittään faktatiedolla.

Oi katsokaa ja etsikää netistä, siellä se totuus lymyää kun vain jaksaa kaivella, on tämän porukan kristallinkirkas hokema. Siellähän se Gibsonkin ohitti lääketieteen mennen tullen ja palatessa, kun kukaan ei aluksi tullut ajatelleeksi lähdekritiikkiä.

Vaan Nivalassa on Maliskylällä toimiva Liittolan nuorisoseura päättänyt lopettaa yhteistyönsä kiistellyn Me kansa -kansanliikkeen kanssa. Salaliittoihin uskova sakki on ollut koolla nuorisoseuralta vuokraamissaan tiloissa. Nyt Maliskylän nuorisoseuran johtokunta sanoo, ettei enää vuokraa tilojaan disinformaatiota jakavalle ja salaliittoihin uskovalle porukalle.

"Me nuorisoseuran johtokunnan jäsenet haluamme tehdä kaikille selväksi, että me emme ole kyseisen liikkeen jäseniä, emmekä millään tavalla allekirjoita tai hyväksy heidän kantaansa esimerkiksi tunnelisotiin tai Ukrainan tilanteeseen, johtokunta linjaa." (Kp 1.2.)

Kiitos ja kumarrus, Maliskylän nuorisoseura. Terveen järjen käyttö on sallittua. Käytetään sitä!