Pääkirjoitus: Yhtäkkiä hoitajat ovatkin syyllisiä eivätkä sympatian kohteita – Tuskinpa hyvinvointialueiden johtoakaan rekrytä pelkällä kutsumuksen voimalla

Sympatiat hoitoalan työntekijöiden raskasta työtä ja palkkatasoa kohtaan on ollut suurta. Vuosia on oltu huolissaan hoitajapulasta ja sen seurauksista. Kysymys on valtakunnallisesta ongelmasta. Kuka sinut ja minut hoitaa, kun joudumme sairaalaan tai tulemme vanhoiksi.

Hoitajien lakko alkoi perjantaina, kun Tehy ja Super olivat tyrmänneet sovintoesityksen. Nyt lakossa on 25 000 hoitajaa. Perjantaina sairaanhoitopiirissä järjesteltiin lakon seurauksia ja sitä, miten kiireellisimmät työt saadaan hoidettua. STM puolestaan ryhtyy valmistelemaan pikaisesti potilasturvallisuuslakia velvoittamaan lakkoilijat suojelutyöhön.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että potilaiden henki ja terveys on jo vaarantunut. On selvää, että tilanne järkyttää, jos esimerkiksi syöpäleikkauksia joudutaan jättämään tekemättä. Sen voi laittaa jokainen kohdalleen. Potilaiden turvallisuus ei saa vaarantua lakon aikana eikä muutenkaan.

Valtakunnan tason poliitikot ovat hyvin haluttomia ottamaan kantaa tilanteeseen. Kerta toisensa jälkeen kuullaan, että "palkkaneuvottelut kuuluvat työmarkkinaosapuolille". Se on helppo vastaus hankalassa tilanteessa. Kuitenkin uusien hyvinvointialueiden valtuustoissa on myös valtakunnan poliitikkoja. Hyvinvointialueiden rahoitus perustuu suurelta osin valtion rahoitukseen, sillä hyvinvointialueilla ei ole ainakaan toistaiseksi verotusoikeutta.

Hoitajia syyllistetään merkittävistä palkkavaatimuksista hankalana aikana. Hoitajat taistelivat korona-ajan läpi. Ukrainan sodasta ja sen vaikutuksista he eivät ole vastuussa. Koskaan ei ole hyvä aika esittää vaatimuksia tai lakkoilla, jos sitä odotetaan.

Hoitajien palkkavaatimukset ovat mahdollisesti ylimitoitettuja, kun ottaa huomioon sen, miten tiukilla sairaanhoitopiirit ovat muutenkin. Palkkaneuvotteluita ei kukaan käy yksin, joten vastuu lopputuloksestakin on työnantajalla ja työntekijöillä. Arvostus ei auta, jos se ei näy palkassa ja työskentelyolosuhteissa. Kutsumus on hieno motiivi, mutta siihen on kohtuutonta vedota loputtomiin. Ei hyvinvointialueiden johtoakaan rekrytä pelkällä kutsumuksen voimalla vaan luotetaan rahan tuomaan motivaatioon.

