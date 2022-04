Hyvinvointialuepomot eivät putoa palkkakuoppaan: "Sateentekijälle" voidaan maksaa erittäin hyvää palkkaa, sanoo Keski-Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtaja Sari Innanen



Keski-Pohjanmaan keskussairaala on maan pienimmän hyvinvointialueen keskeinen paikka. Hallintosiipi on kuvassa oikealla.

Paljonko on paljon, mikä on liikaa ja mikä liian vähän? Ikuisuuskysymyksiä erilaista töistä maksettavista palkoista. Se on ainakin selvää, että eroja löytyy esimerkiksi sote-alalta.