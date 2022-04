Eurooppa-neuvoston Michel lupaa Venäjälle jälleen uusia pakotteita ja lisää tukea Ukrainalle – vaatimukset tutkia Venäjän toimia sotarikoksina kovenevat

Bryssel/Kiova/Lontoo

Useat tahot vaativat mahdollisten sotarikosten tutkimista Ukrainassa viikonloppuna sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli järkyttäviä tietoja venäläisjoukkojen tekemistä julmuuksista niiden vetäydyttyä Kiovaa ympäröiviltä alueilta. Ukrainan pohjoisosista vetäytyvät venäläisjoukot ovat jättäneet jälkeensä ruumiita ja valtavia tuhoja.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel lupaa Twitterissä Venäjälle lisää pakotteita ja Ukrainalle lisää tukea. Hän sanoo olevansa järkyttynyt Butshan kaupungista tulleista valokuvista.

Michel käyttää tviitissään aihetunnistetta Butshan verilöyly. Alue on jälleen Ukrainan hallinnassa.

Michelin mukaan EU auttaa Ukrainaa ja kansalaisjärjestöjä kerätäkseen todisteita, joita voidaan käyttää kansainvälisissä tuomioistuimissa.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell niin ikään vakuuttaa Twitterissä EU:n jatkavan tukeaan Ukrainalle. Hän onnittelee Ukrainaa Kiovan seutujen vapauttamisesta ja sanoo olevansa järkyttynyt Venäjän joukkojen karmeista teoista.

– EU auttaa Ukrainaa sotarikosten dokumentoinnissa, hän kirjoittaa ja lisää, että kaikki tapaukset on vietävä YK:n Kansainväliseen tuomioistuimeen (ICJ).

Butshan kaduilla lojuu ruumiita

Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien mielivaltaisista teloituksista Butshassa. Kaupungin pormestari kertoi myös, että jopa 280 ihmisen ruumiit on haudattu joukkohautaan kaupungissa.

Paikalla vierailleet uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat, että ruumiita näkyy eri puolilla Butshan kaupunkia. Eräällä kadulla he näkivät parikymmentä ruumista muutaman sadan metrin alueella.

Butshan rakennuksissa on valtavia reikiä, joita räjähdykset ovat jättäneet jälkeensä. Päivittäistavarakauppoja, kahviloita ja koteja on poltettu ja tuhottu ja kirkon katto on vahingoittunut. Katujen varsilla näkyy luotien rei'ittämiä ja palaneita autoja.

Jäljelle jääneet asukkaat ovat jo niin tottuneita kauhuihin, että he kävelevät kaduilla ruumiiden ohi juuri niitä vilkuilematta.

Niinistö ja Marin tuomitsivat raakuudet

Myös presidentti Sauli Niinistö sekä pääministeri Sanna Marin tuomitsivat venäläisjoukkojen vetäydyttyä paljastuneet raakuudet Ukrainassa ja vaativat sotarikoksia selvitettäviksi.

– Raportit Venäjän armeijan raakuuksista ja siviilien surmaamisesta Ukrainassa järkyttävät. Rikosten kohteeksi joutuneet siviilit ansaitsevat oikeutta. Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia tutkinnassa, Niinistö kirjoitti Facebookissa julkaistussa viestissä.

Marin tuomitsi raakuudet Twitterissä:

– Olemme järkyttyneitä julmista teoista, joita raportoitu venäläisjoukkojen vetäydyttyä Butshasta ja muualta Ukrainasta. Sotarikokset tutkittava ja syylliset saatava vastuuseen, hän kirjoitti.

Samanlainen viesti oli Euroopan komission puheenjohtajalla Ursula von der Leyenillä, joka sanoo tviitissään riippumattoman tutkinnan olevan tarpeen. Hänkin lupaa, että sotarikosten tekijät asetetaan vastuuseen.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kutsuu Twitterissä siviilien surmaamista Butshassa "tarkoitukselliseksi verilöylyksi" ja sanoo venäläisten pyrkivän "eliminoimaan" niin monta ukrainalaista kuin he suinkin pystyvät.

– Meidän on pysäytettävä heidät ja potkittavat heidät ulos (Ukrainasta). Vaadin uusia, murskaavia G7-pakotteita NYT, Kuleba kirjoittaa.

Venäjän johto ja sotilaskomentajat halutaan vastuuseen

Monet muutkin vaikutusvaltaiset tahot ovat vaatineet Venäjän toimia tutkittaviksi sotarikoksina. Sunnuntaina kuoroon liittyi Britannian ulkoministeri Liz Truss.

– Emme lepää ennen kuin näistä hirmuteoista vastuussa olevat, myös sotilaskomentajat ja Putinin hallintoon kuuluvat henkilöt, ovat oikeuden edessä, Trussin lausunnossa lukee.

Saksan talousministeri ja varaliittokansleri Robert Habeck kutsui Bild-lehden haastattelussa Venäjän toimia Butshassa karmeaksi sotarikokseksi. Myös hän kertoi, että EU:ssa on valmisteilla entistäkin kovempia pakotteita.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Serhi Nikiforov sanoi BBC:n Sunday Morning -ohjelmalle antamassaan haastattelussa, että venäläisjoukkojen jättämät jäljet, kuten teloitettujen siviilien ruumiit ja joukkohaudat, voivat olla todisteita sotarikoksista.

Nikiforov toisti haastattelussa Ukrainan jo aiemmin esittämät arviot, että Venäjä vetää joukkojaan Kiovan alueelta Valko-Venäjälle ja valmistelee uusia iskuja Ukrainan itäosiin.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereshtshuk kertoi sunnuntaina, että Venäjän joukot ovat ottaneet kiinni yhteensä 11 ukrainalaista paikallisjohtajaa. Hänen mukaansa yksi paikallisjohtaja puolisoineen on surmattu, kun nämä olivat venäläisjoukkojen kaappaamina. EU on tuominnut pormestareiden kidnappaukset.