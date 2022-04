Keskipohjanmaan kulttuuritoimituksessa tehtiin tänä talvena videosarjaa, jossa kirjastovirkailijat vinkkasivat lasten- ja nuortenkirjoista. Alueen kirjastoissa vieraillessa huomasi, kuinka valtavasti osaamista kirjastoista löytyy. Kirjastojen työntekijät ovat alaansa perehtyneitä ammattilaisia, jotka mielellään jakavat osaamistaan. Toki se heidän työhönsä myös kuuluu.

Kirjastot ovat viime vuosina laajentaneet toimintaansa voimakkaasti e-aineistoihin. Verkkoaineistot ovat tärkeä osa kirjastojen toimintaa, mutta on silti hienoa, että meillä on fyysisiä kirjastoja. Siis paikkoja, joihin kuka tahansa voi mennä ihan vain kuljeskelemaan hyllyjen välissä ja katselemaan, mitä kaikkea on tarjolla.

Korona-aikana tällainenkin toiminta on ollut tauolla. Kirjastot olivat välillä kokonaan kiinni, ja kun ne taas avautuivat, kävijöitä ohjeistettiin viipymään tilassa mahdollisimman vähän aikaa.

Kuluneella viikolla julkaistiin Suomen kirjastoseuran tilaama tutkimus, jossa oli tutkittu koronarajoitusten vaikutusta kirjastonkäyttäjien elämään. Kolmannes tutkimukseen osallistuneista kertoi, etteivät he olleet käyneet kirjastossa lainkaan vuoden 2021 aikana. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 13 prosenttia.

Syynä käytön vähenemiseen olivat kirjastojen sulut ja koronarajoitukset. Avautumisen jälkeenkään monet asiakkaat eivät uskaltaneet käydä kirjaston tiloissa.

Edelleen osa ihmisistä pitää kontaktit minimissään, sillä pandemia ei todellakaan ole ohi.

Kirjastojen poikkeustilanne jatkuu osassa maata myös kunta-alan lakonuhan takia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kirjastot ja museot menevät huhtikuun lopulla viikoksi kiinni, jos sopimukseen ei sitä ennen päästä.

