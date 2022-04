Kallion koronatilanne jatkuu vaikeana – Palveluasumisessa useita koronatartuntoja, Kallion henkilöstöä on paljon pois töistä ja sijaistilanne on hankala

Ylivieskassa, Nivalassa, Sievissä ja Alavieskassa toimiva Peruspalvelukuntayhtymä Kallio kertoo maanantaina antamassaan tiedotteessa, että sen alueella koronatilanne jatkuu vaikeana.

– Muun muassa palveluasumisessa on todettu useita koronatartuntoja ja osastohoidossa on noin kymmenen koronapotilasta. Koronatartuntojen johdosta Kallion henkilöstöä on paljon pois työstä ja myös sijaistilanne on haastava.

– Tilanteesta johtuen koronanäytteenotto joudutaan yhä keskittämään riskiryhmäläisiin, raskaana oleviin, varusmiehiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöihin. Ajan koronavirusnäytteenottoon voi varata puhelimitse tai Omaolo-palvelun kautta, johon on avattu lisää ajanvarausaikoja, kertoo Kallio tiedotteessaan.

Lisäksi se muistuttaa, että Pohjois-Pohjanmaalla on edelleen voimassa kaikkia julkisia sisätiloja koskeva maskisuositus. Etätyön suhteen suositellaan etä- ja lähityön yhdistämistä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille neljättä koronarokoteannosta. Neljäs rokoteannos voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

– Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella 4. rokoteannoksia annetaan ikäihmisille rokotusviikolla 4.–8.4.2022. Tällä viikolla ei anneta muita rokotusohjelman rokotuksia. Hoivakotien asukkaiden rokotukset sovitaan erikseen hoivakotien kanssa.